Cosa fare in vacanza in Sardegna

La primavera è appena iniziata ma state già pensando alle vacanze estive?

Quando le temperature iniziano ad alzarsi è facile lasciarsi trasportare e questo è proprio il momento giusto per prenotare la prossima vacanza. Ogni anno moltissimi turisti al momento di scegliere la meta optano per fare una vacanza in Sardegna.

Tuttavia forse non tutti sono riusciti a risparmiare quest'anno e qualcuno potrebbe avere bisogno di un piccolo colpo di fortuna per finanziare le ferie. Se la risposta è sì ed anche voi avete scegto questa isola italiana per trascorrere qualche giorno in compagnia di amici o famiglia, ecco qualche suggerimento per cosa fare durante una vacanza in Sardegna.

Andare in spiaggia

Non c’è bisogno di dirlo, dal momento che le spiagge della Sardegna sono tra le più belle e rinomate del mondo. Le opzioni per andare in spiaggia sono davvero numerose: è possibile fare un trekking verso Cala Luna proseguendo fino a Cala Goloritzè, oppure optare per le acque cristalline di La Pelosa, o preferire lo scenario mozzafiato di Cala Spinosa a Santa Teresa Gallura, o ancora la gettonatissima Costa Smeralda. Insomma durante la vostra vacanza in Sardegna avrete l’imbarazzo della scelta per quel che riguarda acque limpide e spiagge sconfinate e bianche. Quello che forse non tutti sanno è che a volte i contadini scelgono di passare proprio dalle spiagge per portare le mucche al pascolo. Attenzione all’abbronzatura a chiazze!

Visitare i piccoli borghi sardi

Non solo spiaggia: la Sardegna è una terra ricca di cultura, tradizione e storia. E vale sicuramente la pena di approfondirne la conoscenza attraverso la visita dei tipici borghi sardi in cui il turismo è presente ma non ha modificato gli usi e costumi del posto. I borghi ed i paesini di questa regione sono tanti, suggestivi e molto caratteristici. Tra i più particolari si trovano Castelsardo, che domina il Golfo dell’Asinara, oppure Bosa, coloratissimo paesino di origine fenicia, il cui centro mantiene uno stile medievale. Oppure ancora San Sperate, che è stato dichiarato “Paese-Museo” grazie alla presenza dei numerosi murales dipinti da artisti internazionali e non, che impreziosiscono i muri delle case.

Tour gastronomico

Una tappa quasi obbligata per ogni viaggio che si rispetti è il giro gastronomico alla scoperta dei cibi locali. La vacanza in Sardegna non fa eccezione, quindi è consigliabile ritagliarsi del tempo per andare a gustare i deliziosi piatti tipici. I malloreddus sono degli gnocchetti, spesso preparati “alla campidanese”, ovvero con un ragù di salsiccia, pomodoro e pecorino. Per quanto riguarda i secondi piatti, impossibile dimenticare il Porceddu (o meglio porcetto!), un maialino da latte fatto arrosto la cui carne resta morbidissima. Il tutto naturalmente sarà accompagnato da pane carasau ed innaffiato da litri di Vermentino di Gallura!

Osservare i fenicotteri rosa

Un’attività insolita ma divertente che si può durante la vacanza è godersi lo spettacolo dei fenicotteri rosa. Questi animali sono molto presenti nell’isola sarda e ci sono numerosi stagni in cui è possibile recarsi per osservarli: la laguna di San Teodoro, a Cabras e Santa Giusta, ma soprattutto al Parco Regionale Molentargius-Saline, una riserva naturale che ospita diverse altre specie animali.

Insomma, le attività da fare durante una vacanza in Sardegna sono così tante ed interessanti che potrebbe sembrare non bastare il tempo. E quindi non resta che affrettarsi a prenotare, per proiettarsi mentalmente sull’isola sarda in attesa delle tanto sospirate ferie.