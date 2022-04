Coppa Uniss di calcio a 11: risultati della 3° giornata e calendario

Si avvicina alla sua conclusione la fase a gironi della Coppa Uniss di calcio a 11.

Sono ben 10 le squadre al via, divise in due gironi da 5 squadre, che si daranno battaglia fino al 21 aprile, quando terminerà la prima fase del torneo. Passeranno al turno successivo le prime quattro di ogni girone.

ll Girone A è composto dal team della Roja, interamente formato da studenti Erasmus e che aveva ben figurato al torneo di futsal, Euroinomani, Non Pervenuti, Gira La Ruota e Canopoleno 2.0.

Nel gruppo B troviamo, invece, ChiavoVerona, The SquidSquad, Los Vagos, SkuartaPraga e Beti’s Carsos.

Nell’ultima settimana si è disputata la terza giornata, con una partita nel girone A, due nel B. Terzo successo in tre partite per il Gira La Ruota, che sconfigge 1-0, grazie al gol di Anwar Bassiri, gli Euorinomani e si portano così a 9 punti in classifica. Pigozzie compagni, invece, rimangono a 0 punti in classifica, con 0 reti segnate e 8 subite, nelle tre gare fin qui disputate. Gli Euroinomani ora si giocheranno il passaggio del turno con il Canopoleno 2.0, fermo a 0 punti, ma con una gara in meno, rispetto ai biancoviola.

Nel Girone B vittoria agevole per i Betis’ Carsos, che sconfiggono con un perentorio 0-5 i The Squid Squad, con le reti di Jacopo Muscas, Federico Rattu, a cui si aggiungono una sfortunata rete dei biancorossi e la doppietta di Gavino Bechere, che trova le prime reti nella competizione. Con questo successo, Loddo e compagni raggiungono proprio i The Squid Squad in classifica a quota 3 punti e lasciano all’ultimo posto i Los Vagos, che hanno perso i due match fin qui disputati. Secondo successo e aggancio alla vetta per lo Skuarta Praga, che al termine di un match combattuto sconfigge 1-0 il Chiavo Verona (rete di Sandro Marras) e ottiene il secondo successo in altrettante partite. Per il Chiavo arriva invece il primo ko stagionale, dopo le brillanti vittorie contro Betis’ Carsos e The Squid Squad.

Queste le partite della 4^ giornata:

Girone A:

Canopoleno 2.0 – La Roja

Euroinomani – Non Pervenuti

Girone B:

Betis’ Carsos – Los Vagos

The Squid Squad – Skuarta Praga

Classifica (tra parentesi il numero di partite giocate)

Girone A:

Gira La Ruota 9 (3)

Non Pervenuti 6 (3)

La Roja 3 (1)

Euroinomani 0 (3)

Canopoleno 2.0 0 (2)

Girone B:

F.C. Chiavo Verona 6 (3)

Skuarta Praga 6 (2)

Th Squid Squad 3 (3)

Betis’ Carsos 3 (2)

Los Vagos 0 (2)

Questi, invece, i risultati delle altre giornate:

Girone A:

La Roja – Euroinomani 3-0

Non Pervenuti – Gira La Ruota 0-3

Canopoleno 2.0 – Non Pervenuti 0-3

Gira La Ruota – Canopoleno 2.0 5-0

Euroinomani – Non Pervenuti 0-4

Girone B:

F.C. Chiavo Verona – The Squid Squad 2-1

Los Vagos – Skuarta Praga 0-7

Betis’ Carsos – Chiavo Verona 0-1

The Squid Squad – Los Vagos 2-1

Per le classifiche complete delle squadre e dei marcatori, cliccare qui.