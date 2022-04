Contro le disuguaglianze protagonisti del territorio – Venerdì il congresso della Federazione anziani e pensionati Acli di Cagliari

L’incontro si terrà a partire dalle 17.30 nella sede di via Roma 173. Nel corso dell’assemblea verranno eletti comitato provinciale e delegati al congresso regionale e nazionale.

“Nuovi orizzonti per la FAP ACLI: da protagonisti sul territorio per ridurre le disuguaglianze”. È questo il tema dell’assemblea della Federazione Anziani e Pensionati delle Acli. Dopo due anni di pandemia, la FAP riprende i suoi incontri anche in presenza e rinnova il suo impegno per la comunità e le istituzioni sociali.

La FAP è un’associazione molto attiva sul nostro territorio che nasce, a livello nazionale, per dare continuità e riconoscibilità all’impegno delle ACLI volto a promuovere e tutelare i diritti degli anziani e dei pensionati sia come cittadini, componenti attivi della società che come protagonisti della vita sociale e politica, ma anche come portatori di valori sociali, etici e spirituali.

Il quarto congresso provinciale si terrà il prossimo venerdì 29 aprile nella sede delle Acli della Sardegna in via Roma, 173.

Nel corso dell’Assemblea sarà eletto il Comitato provinciale e i delegati al Congresso regionale e nazionale. I lavori avranno inizio alle ore 17.30.