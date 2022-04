Contro le disuguaglianze, protagonisti del territorio: il congresso della Federazione anziani e pensionati Acli

“Nuovi orizzonti per la FAP ACLI: da protagonisti sul territorio per ridurre le disuguaglianze”. È questo il tema dell’assemblea della Federazione Anziani e Pensionati delle Acli. Dopo due anni di pandemia, la FAP riprende i suoi incontri anche in presenza e rinnova il suo impegno per la comunità e le istituzioni sociali.

Il quarto congresso provinciale si terrà il prossimo venerdì 29 aprile nella sede delle Acli della Sardegna in via Roma, 173.

Nel corso dell’Assemblea sarà eletto il Comitato provinciale e i delegati al Congresso regionale e nazionale. I lavori avranno inizio alle ore 17.30.