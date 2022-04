Condizionatori: aumentano le ricerche per le offerte online

Il mercato della climatizzazione continua a registrare numeri positivi, in particolare per quello che riguarda i canali di vendita online.

L’accelerazione della trasformazione digitale che si è determinata negli ultimi anni, infatti, ha portato una fetta sempre più ampia di consumatori a rivolgersi ai portali e-commerce per l’acquisto di condizionatori.

A confermare il trend arrivano anche i dati relativi alle ricerche condotte dagli italiani sul web, che vedono in crescita la percentuale legata alle offerte di questi dispositivi: i siti specializzati nella vendita di impianti di climatizzazione, infatti, risultano particolarmente apprezzati per essere in grado di formulare promozioni interessanti.

Come scegliere il condizionatore migliore tra i modelli in offerta

Di certo, molto utile al fine di trovare l’offerta migliore è poter operare un confronto, cosa che portali come Climamarket rendono possibile: in tal modo, si possono comparare più modelli e visualizzare la differenza di prezzo e le caratteristiche tecniche con un solo colpo d’occhio.

Di certo, a influire sulla scelta finale non è solo l’investimento iniziale, ma anche una serie di parametri che portano a un risparmio reale nel tempo per quanto concerne l’energia elettrica: un condizionatore in classe energetica B o addirittura D non ha ovviamente la medesima efficienza di uno in classe A o A+++. La convenienza iniziale del primo investimento, quindi, non si traduce in una convenienza successiva.

Anche l’unità esterna, ovvero il motore, ha una sua importanza: esistono condizionatori multi-split (fino a ben 5 unità interne) che funzionano con un solo motore anche in momenti diversi, se necessario. In tal modo, il risparmio coinvolge anche lo spazio e la potenza sarà adeguata ogni volta all’uso che si fa dei vari elementi nelle stanze.

E proprio per quanto concerne la potenza, va ricordato che i BTU dipendono molto dallo spazio da riscaldare o raffrescare, nonché dalla loro esposizione: se la camera non supera i 20 mq, si può optare per le offerte di condizionatori a 9 mila BTU, mentre sarà necessario prevedere un investimento leggermente superiore se i metri quadri sono circa 40: allora, sarà necessario almeno un 12 mila BTU.

Quasi tutte le offerte migliori, poi, prevedono anche la tecnologia inverter, che mantiene costante la temperatura desiderata facendo lavorare il motore al regime minimo con minor dispendio di energia. Molti prezzi sono comprensivi di spedizione e montaggio a domicilio, per cui sarà necessario fare anche tale verifica. Infine, sempre nell’ottica di un investimento adeguato a lungo termine, occorre visualizzare sempre gli anni di garanzia disponibili e casomai valutare l’opportunità di ampliarla laddove possibile.

Condizionatori in offerta: gli optional più richiesti

Una delle dotazioni più ricercate quando si ricercano offerte di condizionatori online riguarda la pompa di calore aria-aria, che permette di riscaldare una stanza usando semplicemente l’aria esterna o di rinfrescarla eliminando quella più calda nella stanza.

Una funzione ormai presente praticamente in tutti i modelli è quella di deumidificazione, che regola l’umidità quando è troppo elevata inducendo un senso di maggior fresco senza usare il climatizzatore vero e proprio.

Molto richiesta è ad esempio la funzione wi-fi che permette di operare anche a distanza o con dispositivi mobili e comandi vocali.

Non va dimenticato il Timer, con il quale modulare accensione e spegnimento anche nell’arco di una settimana per un’ottimizzazione della spesa energetica o la funzione Eco sempre per ridurre in consumi.