Coldiretti: premio alla carriera ad allevatore 84enne

MOSTRA OZIERI. COLDIRETTI NORD SARDEGNA. PREMIO ALLA CARRIERA ALL’ALLEVATORE 84ENNE ANTONIO SECHI

E’ un allevatore storico dei bovini da carne Charolaise.

Tra quelli che ci ha creduto per primi in Sardegna contribuendo, insieme agli allevatori di Limousine, a conquistare i primi posti in Italia sia in qualità (come dimostrano i tanti premi conquistati dalle aziende sarde) che in quantità.