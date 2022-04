“Vedo la convention di Fratelli d’Italia come un legittimo incontro per parlare di futuro e di progetti che intendono portare avanti. Li vado a trovare proprio perché li considero compagni di cordata importanti, come Forza Italia e tutte le nostre componenti della nostra maggioranza”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

xb5/pc/red