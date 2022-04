Centomila visualizzazioni su Youtube per Il cartello

In tre settimane il videoclip del brano "Cosa importa a noi", inciso dal riminese Diego Di Gioia in coppia con Eneri, fa il record di like. A giugno una nuova uscita, aspettando il primo album

Oltre centomila visualizzazioni su YouTube in poco più di venti giorni. E’ il formidabile successo del video “Cosa importa a noi”, l’ultimo brano indie-pop “made in Rimini” del cantautore Il Cartello (all’anagrafe Salvatore Diego Di Gioia) in coppia con Eneri, talento emergente della nostra musica.

La clip, girata in Spagna e diretta da Samuele Apperti, è uscita sulla piattaforma YouTube lo scorso 25 marzo e, in tre settimane, ha già superato quota centomila visualizzazioni.

Nato a Foggia da una famiglia di musicisti ma da anni residente a Rimini, ex front-man dei “Breathing the night”, una band di punk & alternative-rock con la quale incide un album che resterà per sempre nel cassetto, Il Cartello è uno dei nomi più interessanti della scena musicale romagnola.

Ostaggio della sua anima crepuscolare e sempre più distante dai riti omologati della discografia commerciale, Diego compone nell’oscurità, nelle grigie giornate d’inverno (“in estate, sotto le luci abbaglianti della riviera – dice – la mia vis creativa si appanna”).

“C’è chi considera il dolore uno straccio sudicio da nascondere in un cesto – dice – la polvere da spazzare sotto al tappeto. Per me, invece, il dolore è un’emozione che non va repressa, ma accolta e incanalata fino a tradurla in musica”.

Ed è con questo mood che è nato il suo nuovo brano – “Cosa importa a noi” (uscito il 18 marzo in streaming) – prodotto da Majorizm Lab e registrato assieme ad Eneri, al secolo Maria Musarra Pizzo, talento “selvaggio” della musica riminese con la quale Il Cartello sta lavorando ad un nuovo brano in uscita a giugno: “Il successo di ‘Cosa importa a noi’ va oltre le nostre più rosee aspettative – spiega Diego – oltre ai grandi apprezzamenti del pubblico, infatti, in questi giorni abbiamo avuto tanti elogi anche da parte di addetti ai lavori. E’ una conferma importante che ha dato nuovo impulso alla mia attività discografica: a giugno, infatti, in coppia con Eneri, uscirà un nuovo brano e spero dopo l’estate di poter annunciare l’uscita del mio primo album”.