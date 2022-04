“Cenere”, il nuovo singolo di Siba

Sarà disponibile da venerdì 15 aprile 2022, in tutti gli store digitali, Cenere il nuovo singolo di Siba, vincitore della terza edizione di The Coach.

Il brano, premio ottenuto grazie al primo posto nel talent show di 7Gold, vede anche la collaborazione della cantante Meriam Jane, ex giudice dell’artista.

“Cenere racconta il senso di inadeguatezza che ho sempre provato in quasi tutti i contesti sociali in cui mi sono trovato.

advertisement

Ciò mi ha portato a differenziare molti dei miei comportamenti, perché in realtà l’unico contesto dove sono realmente me stesso è quando produco la mia musica.

È questo il nucleo del messaggio che vuole mandare il pezzo”, ha spiegato, infatti, Siba, che è anche autore del brano.

Il giovane, per questo nuovo impegno discografico, è inoltre felice di avere al suo fianco Meriam Jane: “Inizialmente, il pezzo era differente. Quando è entrato effettivamente in lavorazione, Meriam ha voluto istintivamente provare ad aggiungerci qualcosa sopra. Ed ha dato una freschezza maggiore a quella che già c’era, facendo sì che venisse fuori un lavoro molto interessante. Ci siamo divertiti a provarlo insieme per costruirlo e completarlo al meglio, in primis per creare una sintonia che secondo me si percepisce. È il frutto di una vera collaborazione in cui abbiamo dato il massimo in studio”.

Non manca nemmeno un videoclip, visibile su YouTube: “Abbiamo cercato di dividere la mia vita, come poi lo è stata per diverso tempo, tra lavoro e strada. Mette in scena la differenza di queste due visioni del mondo di questo ragazzo, che sono io, che viene accompagnato in questo viaggio da alcuni demoni. Fino ad arrivare ad un finale che lascia libera interpretazione a chi lo vede e ascolta”.

Un lavoro che ricorda a Siba l’esperienza fatta all’interno di The Coach: “I ricordi del programma mi rimarranno per sempre. Ha rappresentato la mia prima esperienza su un palco live in un contesto così importante. Al di là delle performance e la struttura del talent in sé, ti fa vivere sia la musica, sia le esperienze di tanti artisti. Lo rifarei molto volentieri. Ho imparato tante cose e conosciuto persone che tutt’ora frequento”.

La produzione di Cenere è a cura di JTL Production, mentre la distribuzione di Artist First.