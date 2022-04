CeDAC / Prosa: si aggiunge una nuova data per “Perfetta” di Mattia Torre con Geppi Cucciari – in scena anche domenica 8 maggio h 19 al Teatro Massimo di Cagliari

Pezzi Unici

ITC2000

Perfetta

advertisement

testi e regia Mattia Torre

con Geppi Cucciari

musiche originali Paolo Fresu | costumi Antonio Marras

venerdì 6 e sabato 7 maggio – ore 20.30 e domenica 8 maggio – ore 19 Teatro Massimo – CAGLIARI

Una replica straordinaria per Geppi Cucciari: “Pezzi Unici” / rassegna trasversa a cura del CeDAC Sardegna si arricchisce di un nuovo appuntamento con l’attrice amatissima e apprezzata dal pubblico per la sua potente vis comica e l’ironia pungente.

Sotto i riflettori in “Perfetta” con testi e regia di Mattia Torre (uno degli autori più interessanti del panorama italiano, prematuramente scomparso), con musiche originali di Paolo Fresu e costumi di Antonio Marras in cartellone – oltre alle due recite già sold out di venerdì 6 e sabato 7 maggio alle 20.30 – anche domenica 8 maggio alle 19 al Teatro Massimo di Cagliari, Geppi Cucciari presta volto e voce a un’eroina moderna, una donna felicemente in carriera, alle prese con i sottili mutamenti fisici e le imprevedibili variazioni d’umore legati al ciclo mestruale.

Uno scoppiettante, dolceamaro one-woman-show su un tema squisitamente (e universalmente) femminile che risulta ancora un tabù (e non solo per gli uomini) nell’interpretazione della poliedrica artista, icona della comicità e della libertà di pensiero.

Una storia “normale” per un’intensa prova d’attrice: nel ruolo di «una venditrice d’automobili, moglie e madre, che conduce una vita regolare nella quale trovano posto il lavoro, la famiglia, gli impegni e moltissime responsabilità».

Geppi Cucciari si confronta con le «sfumature malinconiche e drammatiche» dell’animo della protagonista, in un monologo che alterna – si legge nelle note di presentazione – «sferzate di comicità e satira di costume, ma anche riflessioni più amare e profonde, in un delicato tentativo di consapevolezza e di empowerment femminile di cui sembra esserci un grande bisogno nel nostro tempo».

Una nuova data nell’Isola per “Perfetta”, intrigante monologo “al femminile” scritto da Mattia Torre, uno dei più interessanti e originali autori della panorama italiano contemporaneo (da testi teatrali come “Migliore” e “Qui e ora” portati al successo da Valerio Mastandrea, a “Boris” (la serie e il film), a programmi come “Parla con me” di Serena Dandini, la serie “Dov’è Mario?” con Corrado Guzzanti e “La linea verticale”), che firma anche la regia e interpretato da un’intensa e convincente Geppi Cucciari, nel ruolo di una donna in carriera alle prese con i cicli “lunari” e con i ritmi dettati dal suo corpo, tra segreti mutamenti fisici e imprevedibili variazioni d’umore.

La pièce che affronta in chiave ironica (ma non troppo) un tema delicato e complesso come il ciclo mestruale, sarà in cartellone – oltre alle due recite già sold out di venerdì 6 e sabato 7 maggio alle 20.30 – anche domenica 8 maggio alle 19 al Teatro Massimo di Cagliari sotto le insegne di “Pezzi Unici”, la nuova “rassegna trasversa” organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna.

Una replica straordinaria (a grande richiesta) per “Perfetta” – una produzione di ITC2000 (Distribuzione Terry Chegia / Gestione e organizzazione spettacoli) impreziosita dalle evocative musiche originali di Paolo Fresu e dall’eleganza degli abiti di scena dello stilista Antonio Marras:

un coinvolgente one-woman-show su misura per il talento istrionico e la vis comica di Geppi Cucciari, artista poliedrica capace di toccare anche le note più malinconiche e drammatiche della cronaca puntuale e dolceamara di un mese di vita della protagonista, «una venditrice d’automobili, moglie e madre, che conduce una vita regolare nella quale trovano posto il lavoro, la famiglia, gli impegni e moltissime responsabilità».

Focus su un aspetto naturale dell’esistenza che accomuna le donne in età fertile, molto spesso considerato quasi un tabù (non solo dagli uomini):

il ciclo mensile interferisce a vario titolo, e in taluni casi in modo grave, con le attività e le abitudini, gli impegni e perfino la lista delle spese, diventa il fil rouge di in un “diario” che fotografa in sequenza «i martedì di quattro settimane differenti, giornate identiche nei ritmi ma diverse nella percezione».

In corrispondenza con le diverse fasi, la protagonista vive in modo differente gli eventi e le emozioni, sperimenta sulla propria pelle gli effetti di una “tempesta ormonale” e vede mutare i propri atteggiamenti e comportamenti sulla base di quel che accade dentro di lei, passando dalla tristezza all’allegria, dalla rabbia alla tenerezza, da una quiete pensosa a un’esplosione di energia e voglia di fare.

Viaggio nella mente di una donna che vorrebbe o potrebbe essere “Perfetta” ma intuisce dentro di sé delle variazioni che non dipendono dalla sua volontà e sfuggono al controllo della ragione, esasperando le sue reazioni, in una lotta già perduta in partenza nel tentativo di soffocare queste inclinazioni che la pongono in balìa della sua parte più istintiva e in un certo senso “animale”, quella che la pone in più stretta relazione – e in armonia – con la natura.

Una performance in cui si fondono sensibilità e intelligenza femminile e sguardo maschile, su un tema, che tende a diventare un problema, intorno al quale ruotano troppi pregiudizi e perfino discriminazioni basate su una presunta “inaffidabilità” se non addirittura una patologica (e immaginaria) tendenza all’isteria delle donne.

“Perfetta” parla con semplicità e immediatezza, in maniera niente affatto superficiale, anzi decisamente dall’interno, una “questione” irrisolta spesso ignota o meglio ignorata o sottovalutata dalla componente maschile, intorno a cui è importante e urgente una presa di coscienza (e accettazione di sé) anche di parte dell’universo femminile.

Nella scrittura di Mattia Torre si alternano – come si legge nelle note di presentazione «sferzate di comicità e satira di costume, ma anche riflessioni più amare e profonde, in un delicato tentativo di consapevolezza e di empowerment femminile di cui sembra esserci un grande bisogno nel nostro tempo».

Una bella prova d’attrice per Geppi Cucciari, eclettica interprete teatrale e cinematografica nonché conduttrice radiofonica e televisiva, capace di spaziare dal dramma moderno alla commedia al cabaret, in tournée con uno spettacolo che rende anche implicitamente omaggio all’autore (sua anche la sceneggiatura di “Figli” con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea) e alla sua cifra sempre lucida e ironica, talvolta surreale e perfino grottesca, che affiora anche in questo monologo, che suscita interrogativi su argomenti “scandalosi” e riesce a far sorridere e pensare.

INFO & PREZZI

Biglietti (posto unico)

Platea I settore: 30,00 euro

Platea II settore: 25,00 euro

Loggia: 20,00 euro

prevendite online: www.vivaticket.it – www.boxofficesardegna.it

Biglietteria del Teatro Massimo – via Edmondo De Magistris n.12 – Cagliari

per informazioni: cell. 345.4894565 – biglietteria@cedacsardegna.it – www.cedacsardegna.it

ITC2000

Perfetta

testi e regia Mattia Torre

con Geppi Cucciari

musiche originali Paolo Fresu

costumi Antonio Marras

disegno luci Luca Barbati

assistente alla regia Giulia Dietrich

produzione ITC2000

Distribuzione Terry Chegia / Gestione e organizzazione spettacoli

“Perfetta” è l’ultimo monologo teatrale scritto da Mattia Torre, uno dei drammaturghi più influenti e attivi nella scena televisiva e teatrale italiana recentemente scomparso, nel quale si racconta un mese della vita di una donna, scandito dalle quattro fasi del ciclo femminile.

La protagonista assoluta è Geppi Cucciari, per la prima volta alle prese con toni che non prediligono unicamente la comicità, ma si avventurano con profondità in sfumature anche più malinconiche e drammatiche.

Sul palco interpreta una venditrice d’automobili, moglie e madre, che conduce una vita regolare nella quale trovano posto il lavoro, la famiglia, gli impegni e moltissime responsabilità.

Il racconto analizza i martedì di quattro settimane differenti, giornate identiche nei ritmi ma diverse nella percezione: a causa delle variazioni delle quattro fasi del ciclo, cambiano gli stati d’animo, le reazioni, le emozioni e gli umori della protagonista.

“Perfetta” cerca di trattare con umiltà, ma anche frontalità, un tabù di cui gli uomini sanno pochissimo e di cui persino molte donne non sono così consapevoli.

Un monologo nel quale trovano spazio sferzate di comicità e satira di costume, ma anche riflessioni più amare e profonde, in un delicato tentativo di consapevolezza e di empowerment femminile di cui sembra esserci un grande bisogno nel nostro tempo.

L’autore

Mattia Torre è stato autore teatrale, sceneggiatore e regista. Nel 2005 ha scritto e diretto il monologo teatrale Migliore, con Valerio Mastandrea.

È stato tra gli autori del programma Parla con me di Serena Dandini.

Con Ciarrapico e Vendruscolo scrive la serie TV Buttafuori e la prima, la seconda e la terza stagione di Boris, per Fox Italia, diventando anche co-regista.

Con gli stessi autori, ha scritto e diretto Boris – il film e nel 2014 Ogni maledetto Natale.

È stato autore e regista dello spettacolo Qui e ora con Valerio Mastandrea e Valerio Aprea.

Nel 2015 ha scritto con Corrado Guzzanti la serie TV Dov’è Mario?.

Nel 2017 ha scritto e diretto la serie TV La linea verticale, pubblicando l’omonimo romanzo edito da Baldini&Castoldi.

La protagonista

Geppi Cucciari – attrice

Geppi Cucciari è una comica, conduttrice televisiva e radiofonica e attrice italiana.

Cresciuta a Macomer, nel 2000 è entrata a far parte del laboratorio teatrale Scaldasole, mentre l’anno seguente, con una tesi in diritto internazionale pubblico si laurea in Giurisprudenza all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e nel 2001 entra a far parte del laboratorio artistico di Zelig.

Nel 2002 prende parte stabilmente al programma Pinocchio, condotto da La Pina su Radio Deejay, e sempre nello stesso anno, con il gruppo Scaldasole, partecipa al programma radiofonico Scaldanight, in onda suRadio Popolare.

Sempre nel 2002 partecipa al programma Shorty and Spotty, con i Pali e Dispari, in onda su Happy Channel.

Nella stagione teatrale 2002/2003 recita in due spettacoli teatrali: un monologo, scritto con Lucio Wilson, Meglio sardi che mai; e Maionese con la compagnia teatrale Burro Fuso, per la regia di Paola Galassi.

Nel 2003 partecipa per la prima volta al programma cabarettistico Zelig Off, in onda in seconda serata su Italia 1.

Nel 2004 partecipa al programma comico di MTV Comedy Lab, mentre l’anno successivo entra nel cast di Attacco allo Stato, film tv con Raoul Bova in onda su Canale 5, per la regia di Michele Soavi.

Dal 2005 al 2009 è una dei protagonisti di Zelig Circus, in onda in prima serata su Canale 5. Inoltre tra il 2005 e il 2008 è nel cast della sitcom Belli dentro, trasmessa su Canale 5, per cui ha vinto una Telegrolla come miglior attrice di sitcom nel 2006. Sempre dal 2005 inizia a collaborare con il settimanale Donna moderna.

Nel 2006 pubblica il suo primo romanzo, Meglio donna che male accompagnata, scritto con la collaborazione di Lucio Wilson, autore con lei anche dello spettacolo teatrale che la vede protagonista, Si vive una volta. Sola, regia di Paola Galassi, portato in scena nella stagione teatrale 2007/2008. Nel 2007 conduce un programma tutto suo, Geppi Hour, in onda su Sky Show.

Nello stesso anno, recita nel film Grande, grosso e… Verdone, per la regia di Carlo Verdone, che esce nelle sale cinematografiche il 7 marzo 2008.

Dal 2009 partecipa al programma di seconda serata Victor Victoria, in onda su LA7, commentando i sondaggi riguardanti gli ospiti.

Il 10 febbraio 2009 pubblica il suo secondo romanzo, dal titolo Meglio un uomo oggi, edito dalla Arnoldo Mondadori Editore.

Dal 2009 alla fine del 2010, fa parte del cast del programma di LA7 condotto da Victoria Cabello Victor Victoria nei panni di un’improbabile sondaggista.

Conduce insieme a Simone Annicchiarico le prime due stagioni (2010 e 2011) del talent show Italia’s Got Talent in onda su Canale 5.

Nel dicembre 2010 ha partecipato come giurata alla puntata pilota della trasmissione televisiva Let’s Dance, andata in onda su Canale 5.

Dal 28 febbraio 2011 conduce G’ Day, il nuovo preserale di LA7 e il 18 febbraio 2012 partecipa come ospite all’ultima serata del Festival di Sanremo su Rai 1, condotto da Gianni Morandi e Rocco Papaleo.

L’11 marzo 2012 viene premiata al 52º Premio regia televisiva come miglior personaggio televisivo femminile dell’anno.

Partecipa il 5 maggio 2012 come giurata ad Amici su Canale 5. Da gennaio 2013 si occupa della copertina – nota come Agenda Geppi – del programma Le invasioni barbariche con Daria Bignardi, in onda su LA7;

a giugno lascia LA7 perché passa in Rai: infatti conduce nel dicembre 2013 il programma settimanale di seconda serata di Rai 1 Dopotutto non è brutto insieme a Francesco Bonami e dal gennaio 2014 conduce su Rai 3 insieme a Piero Dorfles il programma Per un pugno di libri, sostituendo alla conduzione Veronica Pivetti.

Dall’ottobre 2014 è impegnata, nel ruolo di Morticia Addams, nel musical La famiglia Addams, insieme ad Elio (Gomez), Pierpaolo Lopatriello e Giulia Odetto.

Ha condotto, insieme a Gianni Morandi, la puntata di Zelig del 30 ottobre 2014. Dal 14 settembre 2015 è conduttrice del programma radiofonico Un giorno da pecora su Rai Radio 2 e successivamente dal 12 settembre 2016 su Rai Radio 1 insieme a Giorgio Lauro.

Dal 24 gennaio 2016, è conduttrice del programma Le iene affiancando alla conduzione MiriamLeone e Fabio Volo la domenica e Nadia Toffa e Pif nella puntata del martedì.

Il 29 ottobre 2016 inizia a condurre insieme a Massimo Gramellini Le parole della settimana su Rai3.

Nel 2017 ha doppiato Barbara Gordon, alias Batgirl, in LEGO Batman – Il film e ha avuto il ruolo di narratrice per il programma di seconda serata di Rai 3 I ragazzi del Bambino Gesù.

Dal 2020 conduce su Rai 3 il programma Che succ3de?.

S’intitola “Il mansplaining spiegato a mia figlia” il nuovo spettacolo di Valerio Lundini in cartellone – dopo il duplice appuntamento domenica 2 e lunedì 3 gennaio alle 20.30 al Teatro Civico di Alghero a cura della Fondazione Alghero per il Cap d’Any – martedì 4 gennaio alle 21 al Teatro Massimo di Cagliari dove inaugura “Pezzi Unici”, la nuova rassegna organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna.

Viaggio tra temi di scottante attualità e argomenti “a sorpresa” con il divertente e coinvolgente One-Man-Show interpretato dal poliedrico artista romano che ha conquistato le platee televisive (e non solo) con la sua comicità surreale, che sposa satira e nonsense, domande irriverenti e raffinati giochi di parole, per affrontare questioni cruciali del presente attraverso la chiave dell’ironia e della leggerezza, mettendo in risalto i paradossi e le contraddizioni della società contemporanea.

Una sorta di enfant terrible capace di porre quesiti impertinenti e perfino imbarazzanti, facendo del politically incorrect un antidoto al “buonismo” imperante e del sovvertimento dei ruoli comuni uno stimolo a uscire dai clichés, con la soave gentilezza e l’apparente ingenuità da conduttore “di riserva” di un programma “inadeguato” e insieme l’umorismo pungente e sottile di un autore smaliziato, inventore e interprete di battute e testi con importanti collaborazioni con artisti come Nino Frassica e Lillo & Greg.

Studi in Giurisprudenza e una laurea in Lettere, diplomato alla Scuola Romana dei Fumetti, apprezzato conduttore televisivo – da “L’Altro Festival” in occasione del Festival di Sanremo 2020, a “Una pezza di Lundini” – Valerio Lundini, con all’attivo una carriera di autore per la radio e per la televisione (in programmi come “610” e il “Programmone” di Nino Frassica in onda su Rai Radio 2) oltre alla partecipazione in veste di autore e comico a “Battute?” condotto da Riccardo Rossi su Rai 2 (2019) e le apparizioni in CCN – Il Salotto con Michela Giraud su Comedy Central (dal 2020), poi la partecipazione all’ultima kermesse sanremese come ospite, insieme a Roy Paci, per la serata cover al fianco di Fulminacci sulle note di “Penso Positivo” di Lorenzo Cherubini alias Jovanotti, approda sui palcoscenici italiani con “Il mansplaining spiegato a mia figlia” (produzione Do7 Factory e Vigna PR), dopo una fortunata tournée estiva con numeri da “tutto esaurito”, per un nuovo Tour nei Bei Teatri.

Nell’Isola tre date tra Alghero e Cagliari – tutte già sold out – per celebrare l’inizio del nuovo anno all’insegna dell’ironia in compagnia di Valerio Lundini (vincitore del Premio Riccio d’Argento di Fatti di Musica come “Personaggio Televisivo dell’Anno” 2021) che alterna le performances teatrali ai concerti con i VazzaNikki, ma ha anche dato alle stampe la scorsa primavera “Era meglio il libro” (Rizzoli Lizard), una raccolta di racconti che descrivono in forma onirica e fantastica eventi della vita quotidiana tra echi della cultura pop e rimandi (meta)cinematografici per un affresco di varia umanità.

“Il mansplaining spiegato a mia figlia” – a cominciare dal calembour del titolo – si annuncia come una pièce sorprendente tra sketches e canzoni, intriganti giochi di parole e humour nero, strali satirici e effetti multimediali nello stile inconfondibile di Valerio Lundini – che spazia dalle sue interviste (stra)ordinarie a personaggi diversissimi, dai Maneskin a Nino Frassica, Frank Matano e J-Ax, ospiti delle varie puntate di “Una pezza di Lundini” alla comicità stralunata e sofisticata di monologhi e battute, tra metafore e ossimori, iperboli, ribaltamenti di senso e situazioni da teatro dell’assurdo.

Il talento dell’artista romano per (re)imparare a guardare il mondo che ci circonda con la purezza e l’innocenza (o meglio l’innocente crudeltà) dei bambini e delle bambine, dimenticando gli stereotipi, infrangendo le abitudini, senza lasciarsi ingannare dalle apparenze né convincere dagli slogans, riconoscendo gli aspetti grotteschi e paradossali, le incongruenze, l’ipocrisia, alla ricerca della verità grazie a una performance capace di far sorridere e pensare.

Il protagonista

Valerio Lundini nasce a Roma nel 1986. Si diploma alla Scuola Romana dei Fumetti e inizia a scrivere abitualmente sulla rivista Linus.

Oltre all’attività di musicista con i Vazzanikki, fa l’autore alla radio e alla TV collaborando, tra gli altri, con Nino Frassica, Lillo & Greg.

Nel 2019 partecipa in qualità di autore e comico al programma “Battute?” in onda in seconda serata su Rai 2.

Nel 2020 partecipa come co-conduttore al programma “L’Altro Festival”, nuova versione del DopoFestival di Sanremo, in streaming su RaiPlay e sempre nel 2020 arriva il suo primo ruolo da conduttore principale nel programma “Una pezza di Lundini”.

Il 4 marzo duetta in diretta su Rai 1 con Fulminacci alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, interpretando insieme al cantautore romano (ed arricchendo alla sua maniera) la canzone “Penso Positivo” di Jovanotti.

Nell’estate 2021 realizza un trionfale tour con il suo spettacolo “Il mansplaining spiegato a mia figlia”, prodotto da Do7 Factory e Vigna PR, registrando tutti sold-out, con 24 repliche per tutto lo stivale: lo show ha riscosso un enorme riscontro di pubblico e di consenso tra gli addetti ai lavori, ribadendo l’eclettica creatività del comico e presentatore romano.

Il 2 marzo è uscito il suo primo libro dal titolo “Era meglio il libro” – una raccolta di racconti e schegge surreali e irresistibili pubblicato da Rizzoli – entrato direttamente al primo posto nella classifica Bestseller di IBS Libri Narrativa Italiana.

NB – Per assistere agli spettacoli è necessario il “Super Green Pass” ed è obbligatorio l’uso delle mascherine FFP2 (in ottemperanza al DL del 24 dicembre 2021 e precedenti).

INFO & PREZZI

CAGLIARI

Biglietti:*

platea – primo settore: 30 euro – secondo settore: 25 euro platea

loggione: 20 euro loggione

( * più diritti di prevendita)

prevendite online: vivaticket.it

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/valerio-lundini-il-mansplaining-spiegato-a-mia-figlia/170928

prevendite al BoxOffice Sardegna – viale Regina Margherita n. 43 – tel. 070 657428

Per informazioni: cell. 345.4894565 – biglietteria@cedacsardegna.it – www.cedacsardegna.it

ALGHERO

Biglietti € 20 — Info T. 349 8024059

Botteghino Torre San Giovanni dal 3 dicembre il venerdì e sabato dalle ore 16.30 alle ore 20

Biglietti on line https://www.vivaticket.com/it/biglietto/valerio-lundini-il-mansplaining-spiegato-a-mia-figlia/170927

CONTATTI: Ufficio Stampa CeDAC/ Sardegna:

Anna Brotzu – cell. 3286923069 – 345/9515704 – e-mail: cedac.uffstampa@gmail.com

whatsapp (only) 3298235720