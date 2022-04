CCIAAS SS: Esame ruolo conducenti, le domande scadono il 22 aprile

Le domande di partecipazione all’esame per il Ruolo conducenti dovranno essere presentate entro e non oltre il 22 aprile utilizzando l’apposito modello disponibile a beneficio dei candidati su www.ss.camcom.it.

L’esame d’idoneità per l’iscrizione al ruolo, invece, è stato calendarizzato per il 23 maggio prossimo e potrebbe proseguire in data successiva, in base del numero delle domande presentate. Gli esami si svolgeranno presso la sede della Camera di Commercio di Sassari in Via Roma,74.

Secondo le misure precauzionali di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed alla luce delle indicazioni contenute nei provvedimenti normativi di recente emanazione, i candidati saranno suddivisi in gruppi come da calendario che sarà pubblicato sul sito della Camera di Commercio e dovranno presentarsi puntuali all’orario stabilito nella lettera di convocazione, con il documento d’identità in corso di validità.

I candidati, prima di accedere ai locali dell’Ente saranno sottoposti alla misurazione della temperatura e dovranno presentarsi con la mascherina. Eventuali nuove prescrizioni in materia di comportamenti da adottare per l’emergenza sanitaria saranno tempestivamente comunicate ai candidati. Si raccomanda la massima puntualità.

Le domande pervenute dopo la data prevista saranno prese in considerazione per la sessione di esami successiva.