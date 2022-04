Cantina Tenuta L’Ariosa: 5 menzioni al 5StarWines

La cantina Tenuta L’Ariosa da Sassari riceve 5 menzioni al 5StarWines: è la cantina sarda più premiata

Tenuta L’Ariosa: 5 vini premiati al 5 Star Wines, il concorso del Vinitaly

Il Vinitaly 2022 inizia molto bene per la cantina dei Fratelli Rau che vede ben 5 diverse etichette selezionate tra le eccellenze italiane del premio 5 Star Wines:

è la cantina sarda ad avere il numero più alto di riconoscimenti in questa lista

advertisement

Ottime notizie per Tenuta L’Ariosa, la cantina sarda dei fratelli Rau, proprietari della Rau Distillerie.

Cinque diversi vini prodotti dalla cantina hanno ricevuto un ottimo punteggio nel concorso 5StarWines, l’iniziativa che anticipa l’inizio del Vinitaly, classificandosi tra le eccellenze italiane.

La 5StarWines è una competizione a cui possono partecipare i vini delle cantine presenti al Vinitaly.

Le degustazioni sono realizzate alla cieca da un team di giudici internazionali:

i vini che ottengono un punteggio superiore ai 90 punti vengono inseriti in una speciale classifica e acquisiscono il diritto di essere pubblicati nella guida internazionale 5StarWines – The Book.

I vini della Tenuta L’Ariosa che hanno ricevuto il punteggio più alto sono:

Sass’Antico, Cagnulari, vitigno autoctono della provincia di Sassari dal color rosso rubino, 92 punti;

Arenu, Vermentino di Sardegna DOC, dal colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, intenso, 92 punti;

Pedrastella, vino rosso da uve di Carignano del Sulcis, coltivate su vigneti ad alberello, situati a pochi metri dal mare, lavorati e vendemmiati esclusivamente a mano, 91 punti;

Galatea, Vermentino di Sardegna ottenuto da uve vendemmiate tardivamente (fine settembre), macerate sulle bucce e rifermentate in tonneaux da 500 litri di rovere francese, 91 punti;

Assolo, Cannonau di Sardegna, affinato in legno francese per 6 mesi e in bottiglia, 90 punti.

Tenuta L’Ariosa è la cantina sarda più premiata in questa competizione, con 5 diversi vini in classifica:

un grande orgoglio per l’azienda dei Fratelli Rau, che ha deciso di investire energie e risorse in un’azienda orientata alla sostenibilità, al recupero della tradizione e di vigneti antichi, da valorizzare grazie al lavoro dell’uomo.

«Un grande riconoscimento per tutti noi, per il lavoro che portiamo avanti quotidianamente e per la natura della Sardegna», sottolineano dall’azienda.

«Vogliamo ringraziare la giuria e fare i complimenti a tutte le cantine sarde premiate insieme a noi in questa prestigiosa competizione».

Negli ultimi anni Tenuta L’Ariosa ha conosciuto un percorso di crescita sia sul mercato interno che sull’export, conoscendo un apprezzamento sempre maggiore.

Ora l’azienda dei fratelli Rau si prepara a continuare lungo questo percorso, con nuovi investimenti sulla produzione e sull’imbottigliamento per garantire una qualità sempre maggiore unita alla solidità aziendale.

Grande soddisfazione è espressa dalla famiglia Rau e dall’intero team dell’azienda, che ha lavorato alacremente per raggiungere questi risultati.