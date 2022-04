Cagliari: aggrediti agenti Polizia, Piras e Murru chiedono i taser

Cagliari, 30 aprile 2022- Il bruttissimo episodio di ieri in via Roma in cui un cittadino straniero pluripregiudicato ha aggredito senza motivo due agenti della polizia locale dimostra come il tema della sicurezza debba rappresentare una assoluta priorità per la politica cittadina.

Quanto successo è di una gravità inaudita – annotano il consigliere leghista Andrea Piras e il segretario cittadino Filippo Murru.

“La Polizia Locale è una risorsa fondamentale per assicurare legalità e tutelare l’ordine pubblico. Occorre metterli nelle condizioni di lavorare in sicurezza: dotarli di taser e potenziare l’organico attuale“, spiegano i due esponenti del Carroccio.

In particolare Piras chiede che venga “immediatamente discussa in Consiglio la mozione presentata due settimane fa in cui si chiedeva l’introduzione della sperimentazione dei nuovi taser nella nostra Polizia locale della città capoluogo di regione”. In tal senso questa vicenda avrebbe avuto risvolti diversi.

“Agli agenti – concludono i due rappresentanti della Lega – esprimiamo tutta la nostra solidarietà e l’augurio di una pronta guarigione.”