Cagliari: 17enne ravennate si veste in Rinascente ma non paga

Ieri sera a Cagliari i carabinieri hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato un diciassettenne studente incensurato, residente in provincia di Ravenna.

Alle ore 21:30 circa di ieri si era introdotto nel negozio Rinascente in via Roma impossessandosi di alcuni capi di abbigliamento per un valore complessivo di euro 120 e dopo averli indossati lasciando i propri, ha superato la barriera delle casse senza pagare.

Il ragazzo è stato bloccato all’esterno del centro commerciale dal personale addetto alla sicurezza e dai militari dell’Arma.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla parte proprietaria. Il giovane ha comunque potuto recuperare il proprio abbigliamento abbandonato poco prima e con le pive nel sacco è tornato a casa.