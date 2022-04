Cada Die Teatro: domani mini rassegna a Selargius

Cada Die Teatro: al via domani, venerdì 1 aprile, la mini rassegna PRIMAVERA A TEATRO – Teatro Si ‘e Boi, Selargius, ore 21

1, 8, 22 aprile 2022

Teatro Si ‘e Boi, Selargius

Secondo appuntamento della mini-rassegna PRIMAVERA A TEATRO, che Cada Die Teatro propone fino al 22 aprile al Teatro Si ‘e Boi di Selargius.

UN AMLETO DI TROPPO è il titolo dello spettacolo in scena venerdì 8 alle 21, esito del laboratorio teatrale Il Mestiere dell’Attore diretto da Alessandro Lay, su testi tratti dalle opere di Muller, Shakespeare, Testori e Laforgue.

“Amleto è ancora vivo. Vaga per il mondo con la sua domanda ossessiva, da 500 anni circa non fa che interrogarsi se sia meglio vivere o morire e intanto non si decide.

Nel frattempo il castello di Elsinore è oramai un Centro di Salute Mentale, Amleto è in terapia da chissà quanto ma non sembra che la cosa giovi né a lui né alla sua povera madre Gertrude che non sa più che fare:

il figlio è schizofrenico in preda a doppia, tripla, quadrupla personalità, continua a fissarsi sui suoi drammi, dolori e sofferenze per ‘sto padre (parla pure con il suo fantasma) assassinato e intanto lui uccide tutto quello che gli sta intorno per distrazione, menefreghismo, disinteresse a tutto ciò che non sia lui stesso.

Misogino. Dispotico. Antipatico. Assai.

E però poi c’è quella famosa domanda, a cui ancora nessuno è riuscito a rispondere dopo 500 anni circa, quella famosissima domanda che non faremo, tanto la conoscono tutti, quella famosissima domanda che si pianta come un chiodo nel cervello e non ne esce più”.

Sul palco gli allievi della Scuola di Arti Sceniche La Vetreria:

Ambra Angelini, Giada Angioni, Giovanni Corda, Livio Duce, Paolo Fenocchio, Doriano Ferrari, William Lenti, Rita Martinelli, Manuela Meloni, Patrizia Mura, Milena Olla, Barbara Piras, Pierandrea Raccis, Daniela Scotto

(luci: Giovanni Schirru; suono: Matteo Sanna; consulenza costumi: Francesca Pani; scene e allestimento: William Lenti, Giovanni Schirru; contributi ai testi e alla drammaturgia: Manuela Meloni, Patrizia Mura, Barbara Piras, Giuseppe Piselli, Daniela Scotto).

La rassegna PRIMAVERA A TEATRO è organizzata dal Cada Die Teatro con il sostegno del MiC (Ministero della Cultura), della Regione Sardegna (Assessorato alla Cultura) e del Comune di Selargius.

INFO E PRENOTAZIONI

Ingresso 7 € (5 € per i residenti)

Un Amleto di troppo – 5 €

328.2553721 – biglietteria@cadadieteatro.com

Teatro Si ‘e Boi piazza Si ‘e Boi (ingresso via Veneto) – Selargius

Gli spettacoli si terranno nel rispetto delle disposizioni sul Covid-19. E’ obbligatoria la prenotazione.

www.cadadieteatro.com

fb: cada die teatro