BOLOTANA (NU), 3 DD.P.L. PER MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE (ART. 660 C.P.).

Bolotana (NU): molestie e disturbo alle persone.

I militari della Stazione CC di Bolotana, all’esito di accertamenti conseguenti alla denuncia sporta da privato cittadino negli scorsi mesi, hanno deferito in stato di libertà 3 persone in quanto, in molteplici occasioni negli ultimi due anni, hanno molestato il denunciante rivolgendogli frasi ingiuriose all’atto di incrociarlo per strada, per futili motivi.