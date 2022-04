I Backstreet Boys tornano in live a Bologna

È ufficiale: Live Nation ha annunciato il ritorno dei Backstreet Boys, la storica band anni ’90, che farà capolino a Bologna con l’unica tappa prevista in Italia dal DNA World Tour. Si tratta dell’undicesimo tour del gruppo musicale statunitense. Dopo ben tre anni di distanza dall’ultima apparizione a Milano al Mediolanum Forum di Assago, la band apparirà alla Unipol Arena di Bologna il 22 ottobre 2022.

Una band dai successi storici

Agli inizi del 2019, i Backstreet Boys hanno pubblicato il loro ultimo album tramite RCA Records riscuotendo un importante successo. L’album è stato infatti nominato il premio “Pop Duo / Group Performance” ai Grammy 2019, alla cerimonia di premiazione che ha visto come conduttrice Alicia Keys, il 10 febbraio dallo Staples Center di Los Angeles.

Il 6 maggio 1996 usciva il primo album della band che si era formata soltanto tre anni prima in Florida, a Orlando. A quei tempi si trattava del sogno di cinque ragazzi che ancora non sapevano quali successi avrebbero raggiunto. Dopo ben 25 anni di produzioni, la musica della celebre band non è mai passata di moda. Lo testimoniano i premi ed i numeri dei dischi venduti (più di 130 milioni in tutto il mondo), oltre alle classificazioni che vedono i loro singoli piazzati al primo posto delle classifiche internazionali.

Backstreet Boys DNA World Tour 2022

La notizia del tour è passata per i social, insieme al calendario delle date. Inoltre, parte del ricavato del concerto sarà devoluto in beneficienza all’associazione Unhcr, a sostegno di tutte le famiglie dei rifugiati Ucraini. Il tour conta ben 79 tappe, con partenza da Las Vegas l’8 aprile per poi passare per tutto il Nord America ed infine arrivare in Europa.

Per sostenere l’emergenza Ucraina visita il sito: https://donate.unhcr.org/int/en/ukraine-emergency-live-nation-ctg

Il famoso motto “Backstreet’s Back, Alright!“ farà da caposaldo allo show. Gli artisti Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Richardson si esibiranno nel loro più grande tour nelle arene.

La band ha annunciato lo show su Instagram direttamente dalla pagina ufficiale della band: “aggiungiamo altri spettacoli al DNA World Tour Europa, ti abbiamo ascoltato e torneremo sulla tua strada questo ottobre e novembre! Nord America, stiamo raggiungendo 12 nuove città negli Stati Uniti e in Canada per assicurarci di poter vedere il maggior numero possibile di voi! La prevendita del fan club inizia domani, 6 aprile alle 10:00 locali e la vendita generale inizia venerdì 8 aprile alle 10:00 locali. Visita BACKSTREETBOYS.COM per biglietti e maggiori informazioni!”

