Bitti: mostra multimediale “Van Gogh- Il sogno”

BITTI. SI INAUGURA DOMANI ALLE 16 LA MOSTRA MULTIMEDIALE “VAN GOGH – IL SOGNO”. UN’ESPERIENZA IMMERSIVA UNICA CHE SI POTRÀ VIVERE FINO AL 19 GIUGNO

Bitti, 14 aprile 2022 – Ultimi preparativi prima del taglio del nastro della mostra multimediale “Van Gogh – Il Sogno”, che si terrà domani alle 16 nel Cinema teatro Ariston di Bitti.

Ospiti d’onore le ragazze e i ragazzi delle scuole medie del paese invitati dall’amministrazione comunale, organizzatrice della rassegna grazie al finanziamento della Fondazione di Sardegna, a essere i primi visitatori, con ingresso gratuito, insieme ai genitori e al personale scolastico.

La straordinaria esperienza immersiva e multimediale dedicata all’artista olandese sbarca per la prima volta in Sardegna, la seconda in Italia, dopo aver fatto il giro del mondo nelle più grandi città dell’Asia, da Pechino a Shangai e Kuala Lumpur, d’Europa e del continente americano.

advertisement

“Si tratta di un’occasione davvero unica di crescita culturale per grandi e piccini, che portiamo nel cuore della Barbagia e che farà da apripista alla stagione turistica bittese, dove i visitatori avranno la possibilità di fruire anche degli altri attrattori presenti sul territorio:

dal sito archeologico di Romanzesu al parco dei dinosauri di BittiRex, dal museo della Civiltà pastorale e contadina a quello Multimediale del Canto a tenore (unico esempio del genere in Sardegna)”.

Lo ha ricordato il sindaco Giuseppe Ciccolini che domani guiderà l’apertura insieme ai giovani studenti.

La mostra sarà visitabile dal venerdì, con orari di apertura 15-19, alla domenica e tutti i giorni festivi, tra le 10 e le 13 e tra le 15 e le 19.

Per un’organizzazione ottimale delle attività, gli ingressi saranno possibili fino a 1h prima delle chiusure.

I biglietti sono invece così suddivisi: intero 6 euro – ridotto 5 euro per gruppi di almeno 9 persone e bambini da 6 a 11 anni. Gratis per gli under 6.

Esiste inoltre un biglietto unico da 15 euro in cui è compresa la mostra, Romanzesu, i musei e BittiRex.

Per maggiori informazioni si può scrivere o telefonare alla cooperativa Istelai che curerà l’accoglienza e l’organizzazione: coop.istelai@tiscali.it – 333 321 1346 oppure 3332371759.

La mostra.

L’omaggio al grande Van Gogh è un’opera audio-video di 55 minuti dedicata al Maestro dell’impressionismo che, con la sua opera, ha fortemente segnato l’evoluzione della pittura moderna.

“Van Gogh – Il sogno” è una coinvolgente storia digitale sospesa tra immaginario e reale, raccontata attraverso le multiproiezioni a 360 gradi di immagini ad altissima definizione di 75 capolavori del pittore e di animazioni grafiche a essi ispirate, accompagnate dalla voce dell’attore Maurizio Lombardi e da una colonna sonora appositamente realizzata e pensata per calarsi interamente nella giusta atmosfera.

A completare l’esperienza multimediale, un’area didattica con una serie di supporti fisici e tablet, su cui approfondire le vicende umane e artistiche di Van Gogh, e la Mirror Room, in cui lo spettatore può entrare nei dipinti attraverso un affascinante gioco di specchi.

Data la tipologia del format, la mostra è indicata anche per gli studenti delle scuole primaria e secondaria di primo e secondo grado.