BIT 2022, il Gal Sinis alla Borsa Internazionale del Tursimo

Dopo tre giorni di esposizioni, conferenze e intenso networking si è conclusa ieri la BIT 2022, la manifestazione di riferimento per il turismo in Italia, che si è svolta dal 10 al 12 aprile a Milano. Il GAL Sinis ha partecipato attivamente alla manifestazione proseguendo il percorso di promozione dell’intero sistema territoriale previsto nel proprio Piano di Azione Locale.

Il GAL era presente all’interno dell’Area Mont’e Prama, nello stand della Regione Sardegna. “Rinnoviamo con questa iniziativa la nostra partnership con la Fondazione Mont’e Prama, avviata lo scorso novembre a Paestum in occasione della XXIII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico – ha dichiarato il Presidente Alessandro Murana -. Proseguiamo con orgoglio questa intensa e proficua collaborazione volta a far ottenere al territorio del Sinis e alle sue innumerevoli ricchezze culturali, ambientali e enogastronomiche l’attenzione che meritano”.

“La presenza di operatori turistici del Sinis all’interno degli spazi dedicati alla Regione Sardegna – ha proseguito Alessandro Murana – ha consentito di consolidare rapporti già esistenti e di allacciarne dei nuovi con quei Buyers che hanno manifestato il loro interesse per il territorio del SINIS e per la sua diversificazione dell’offerta turistica”.

Partendo dai Giganti di Mont’e Prama come filo conduttore, sono stati promossi prodotti enogastronomici, servizi ed eventi culturali e musicali del Sinis. “Dobbiamo puntare a valorizzare le peculiarità del nostro territorio, per questo crediamo in una strategia di destinazione che integri cultura, ambiente e produzioni locali e sappia rispondere alla domanda turistica che, secondo le indicazioni che abbiamo rilevato alla Bit, è focalizzata sempre più sulla ricerca di esperienze immersive e coinvolgenti strettamente connesse al contesto locale.” Dichiara il Direttore del GAL Sinis Cristiano Deiana.

In occasione della conferenza stampa che si è svolta martedì 12 aprile, presso lo stand della Regione Sardegna, in cui ha visto protagonista la Fondazione Mont’e Prama, con il suo Presidente Anthony Muroni, è stato presentato il Festival Internazionale dell’Archeologia che mette il territorio del Sinis sotto le luci della ribalta. “Si tratta di grandi eventi che puntano a conquistare l’attenzione dei visitatori provenienti da tutto il territorio regionale, nazionale e internazionale con benefici che chiaramente si estendono a tutto l’indotto“ conclude Deiana.