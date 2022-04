Bene HP SPORT e Armeni al debutto al Sanremo con la Peugeot 208 Rally4

Arrivano ancora soddisfazioni per HP Sport e, questa volta, da uno dei palcoscenici rallistici più esclusivi come quello di Sanremo. Un risultato positivo, quello ottenuto da Alessio Armeni frequentatore delle cronoscalate nazionali, al debutto nello scorso fine settimana in occasione dell’edizione 2022 del Rallye Sanremo secondo atto del campionato italiano assoluto rally, con la Peugeot 208 Rally4 della GF Racing.