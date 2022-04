Banda Mibelli Olbia: consegnati dal sindaco nuovi strumenti musicali

Banda Mibelli Olbia: «Dopo aver concesso una sede adeguata, in questo meraviglioso spazio che è il MusMat, andiamo a consegnare nuovi 9 strumenti musicali, in modo da arricchire la nostra banda e valorizzarla come merita» ha detto il primo cittadino di Olbia.