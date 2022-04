Avviate le indagini tomografiche su un possibile Leonardesco a Lecco

La ricerca e gli studi per i controlli non distruttivi applicati all’arte non si ferma

Gilardoni, nella giornata di mercoledì scorso, ha avuto il piacere e l’onore di eseguire delle analisi tomografiche e radioscopiche a microfuoco con tecnica a multienergia sul “Ritratto di Lecco”. Il disegno, raffigurante un volto di Cristo, è stato considerato tra le possibili opere di ambito leonardesco alla fine del 2019, dopo essere entrato in possesso della famiglia Gallo-Mazzoleni. Nel corso di questi anni sono stati eseguiti diversi studi, sia di carattere

chimico per quanto riguarda il supporto, sia dal punto di vista fisico per la composizione dei pigmenti e per la tecnica esecutiva utilizzata dall’artista. L’esito degli studi condotti fanno sì che l’opera possa essere attribuita a Leonardo da Vinci. Presente durante la giornata di analisi anche il prof. Rolando Bellini, Storico dell’arte specializzato su Michelangelo, e altrettanto interessato a Leonardo. L’avvocato Massimo Mazzoleni e la moglie Silvia hanno dato l’opportunità di eseguire delle analisi a supporto dello studio in corso.

