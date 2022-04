Aviazione Marittima Italiana e Comune di Nardò

L’Aviazione Marittima Italiana ed il comune di Nardo’ consegneranno il 7 aprile all’ Hotel Bellavista Caroli Hotels di Gallipoli, gli attestati di ““Operatore sotto-bordo di idro-superfici e idro-basi” ai partecipanti Italiani di Taranto, Nardo’, Gallipoli

Il progetto SWAN si avvia alla fase finale.

L’Aviazione Marittima Italiana ed il comune di Nardo’ consegneranno il 7 aprile al Bellavista di Gallipoli, gli attestati di ““Operatore sotto-bordo di idro-superfici e idro-basi” ai partecipanti Italiani di Taranto, Nardo’, Gallipoli.

Il gran giorno è arrivato per i 26 pugliesi alla consegna degli attestati per aver partecipato al corso di formazione per “Operatore sotto-bordo di idro-superfici e idro-basi” svolto nell’ ambito del progetto SWAN.

Il progetto SWAN nato per – “Migliorare il trasporto regionale attraverso una Rete di idrosuperfici sostenibili”, è stato finanziato nell’ambito dell’Asse Prioritario 3 del Programma di Cooperazione INTERREG VA Grecia/Italia 2014/2020, coordinato dall’Autorità Portuale di Corfù ed ha come partner l’Autorità del Sistema Portuale del Mare Ionio, il Comune di Gallipoli, il Comune di Nardo, l’Autorità Portuale di Corfù, il Comune di Corfù Centrale e Isole Diapontie e mira allo sviluppo di infrastrutture altamente ecologiche (n. 9 aerodromi e mini terminal) situate nei porti di Corfù, Paxoi, Isole Diapontie, Taranto, Gallipoli e Nardò (Santa Maria al Bagno).

Le infrastrutture permetteranno di collegare in modo veloce i principali porti, migliorando così l’intermodalità e l’interconnessione delle modalità di trasporto nell’intera area, contribuendo al collegamento diretto da terra a zone acquatiche lontane e forrnendo servizi a valore aggiunto a passeggeri, turisti e abitanti dell’area del programma.

Nell’ambito delle diverse attività di progetto, è stata prevista anche la realizzazione di un Programma di Training ed Education diretto a qualificare 35 persone selezionate attraverso un AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE attivato dall’Amministrazione Comunale di Nardò,Autorita Portuale Taranto ,Comune di Gallipoli, Autorita’ Portuale di Corfu’, in Italia ed in Grecia, per l’acquisizione di competenze tecniche e trasversali, teoriche e pratiche, per Operatore sotto-bordo di idro-superficie idro-basi, che avranno come nuove figure professionali, uno sbocco lavorativo nell’ambito delle infrastrutture sviluppate con il progetto SWAN o in altre similari deputate alla promozione e implementazione della Mobilità sostenibile e della Blue Economy.

Il Programma è stato realizzato dall’Aviazione Marittima Italiana , soggetto affidatorio del servizio della Formazione nei del Programma, per conto del partner di progetto Comune di Nardò.

La proposta didattica elaborata dal Aviazione Marittima Italiana in 5 Sessioni tematiche articolate in 84 ore di formazione teorica e pratica,:

Lezioni teoriche frontali ed Esercitazioni pratico-applicative ed interattive con i partecipanti Italiani, mentre con ile Sessioni tematiche rivolte ai partecipanti Greci, dono state formate a distanza in Lingua Inglese causa Covid 19-.

Ai sensi della Legge 25 marzo 1985 N° 106 e del D.P.R. , 5 agosto 11988, N° 404

Aviazione marittima italiana – idroscalo molo degli inglesi è riconosciuta idonea dall’AEROCLUB d’Italia a svolgere attivita’ scolastica nella specialita’della disiplina del volo Idro.Certificato N° 200 del 2004.

Il Programma didattico pratico -teorico.

Nozioni su idro-basi e idro-superfici. Tecniche di assistenza e misure di sicurezza secondo il regolamento della navigazione marittima, coordinamento delle misure di sicurezza e protezione. Esercitazioni e simulazioni ® per partecipanti Italiani

Tecniche di pilotaggio di un idrovolante; – Operazioni ed ammaraggi di emergenza; – Norme di circolazione ed elementi di fonia aeronautica. Esercitazioni e simulazioni ® per partecipanti Italiani

Cenni di Navigazione aerea; – Elementi di legislazione aeronautica; – Sicurezza del Volo; – Documentazione di bordo; – Dotazioni di emergenza e uso delle cime galleggianti. Esercitazioni e simulazioni ® per partecipanti Italiani

Idro-basi e idro-superfici. Tecniche di assistenza e misure di sicurezza e protezione. Tecniche di pilotaggio di un idrovolante; – Operazioni ed ammaraggi di emergenza; – Norme di circolazione ed elementi di fonia aeronautica. Esercitazioni e simulazioni ® per partecipanti Greci

Cenni di Navigazione aerea; – Elementi di legislazione aeronautica; – Sicurezza del Volo; – Documentazione di bordo; – Dotazioni di emergenza e uso delle cime galleggianti. Esercitazioni e simulazioni ®per partecipanti Greci

Le lezioni di teoria comprendono nozioni di base delle materie innanzi indicate e sono state erogate da istruttori altamente qualificati: Comandanti di idrovolanti e Comandanti di unità di gommone, con l’ausilio di tutor a terra.

La parte pratica ha visto lo svolgimento di un Programma pratico e di simulazione on-site con esercitazioni dimostrative e interattive.

Il coordinamento tecnico-scientifico è stato affidato, per conto del Comune di Nardò, Partner di progetto Responsabile dell’attività in questione, al Presidente dell’Aviazione Marittima Italiana Com.te Pill .Orazio Frigino

Giovedì 7 aprile, presso il Bellavista Club del Gruppo Caroli a Gallipoli (Sala Ponte, ore 18:30), si svolgerà la consegna degli attestati ai 26 giovani pugliesi, della fascia d’età tra il 35 ed i 45 anni, tutti provenienti da Gallipoli, Nardò e Taranto.

Interverranno autorità della Regione Puglia e i sindaci delle città pugliesi coinvolte. L’attestato ai 9 partecipanti greci sarà invece consegnato a giugno durante un meeting italo-greco a Gallipoli.

Il Presidente

Orazio Frigino

Aviazione Marittima Italiana

Gallipoli,5 aprile 2022