Automobilismo: il fine settimana regala soddisfazioni alla Sardegna RO racing

All’Isola d’Elba, Giuseppe Testa ed Emanuele Inglesi – nonostante i problemi d’assetto patiti dalla loro vettura – hanno concluso la gara al quinto posto. In Puglia, nel Rally Città di Casarano, secondo posto per Carmine Tribuzio e Fabiano Cipriani

Nel Rally Città di Casarano che ha aperto la stagione della Coppa rally in settima zona, Carmine Tribuzio e Fabiano Cipriani (a bordo di una Skoda Fabia R5 Evo2) hanno concluso al secondo posto della generale dopo aver dato vita a una splendida rimonta: i due, che hanno anche vinto una prova speciale, nelle prime battute di gara erano infatti incappati in un testacoda costato un gap di alcuni secondi in classifica.

In Super 1600, con una Renault Clio, Toni Trotta e Giacomo Verrico si sono concessi il lusso di entrare nella Top Ten e salire sul secondo gradino del podio di categoria.

Sempre sul fronte dell’automobilismo, da segnalare i buoni risultati degli alfieri del sodalizio di Cianciana, al via nella gara pugliese con le Peugeot 208 Rally 4: Gianni Stracqualursi e Iscaro Fiore hanno concluso al terzo posto di classe e al tredicesimo della generale. Riccardo Di Iuorio e Antonio Marino hanno terminato al quarto posto di classe; Martina Iacampo, che ha diviso l’abitacolo della sua vettura transalpina con Christian Vizzaccaro, si è imposta nella classifica riservata alle dame. Marco Mariani e Marco Lepore con la loro Renault Clio RS Racing Start 2.0, hanno primeggiato nella loro classe di appartenenza.

In classe R2B Aldo Mazzonna e Armando Oliva hanno chiuso al nono posto.

E’ partito con un migliorabile quinto posto nella generale l’impegno di Giuseppe Testa ed Emanuele Inglesi nel Campionato italiano rally asfalto. Il pilota ha lottato con molta determinazione ma è stato tradito da un errato set up della sua Skoda Fabia R5 Evo2.

Sul fronte delle due ruote, in Spagna (al Circuito Ricardo Tormo di Valencia), Carmelo Belluzzo è stato costretto all’abbandono in seguito a un guasto meccanico della sua moto e ha registrato zero punti anche nella seconda gara della Moto 4 della Superbike spagnola.

Torniamo all’automobilismo: in Sicilia (in provincia di Trapani), allo Slalom Sant’Andrea Bonagia, nella classe E1 Ita 1.6, Pino Imparato si è imposto in terza posizione con la sua Peugeot 106. Nuova prestazione superlativa per Benedetto Guarino, che, a bordo anch’egli di una Peugeot 106, ha vinto il Gruppo N e la classe N1600.

Nella N1400, a bordo entrambi di una Peugeot 106, hanno centrato il podio Antonino Bellitti (secondo) e Danilo Puleo (terzo). Nella stessa categoria Fabrizio Ferrauto è giunto quarto; sesto Salvatore Milioto.

In RS 2.0, Gaspare Gennaro (in gara con una Fiat 500 bic), ha concluso al terzo posto di classe e Paolo Torregrossa (con la sua Opel Astra), al secondo.