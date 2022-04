Auto in Panne: cosa fare quando la macchina si ferma e come prevenirlo

Cosa fare quando la macchina si ferma e come prevenirlo

Restare in panne con l’auto può diventare un vero e proprio incubo, soprattutto se non si ha a disposizione il necessario per affrontare la situazione nei migliori dei modi.

Questo imprevisto può succedere in qualsiasi posto e in qualsiasi orario, l’auto può lasciarti a piedi nel bel mezzo del nulla in piena notte oppure in autostrada all’ora di punta. Insomma… purtroppo non è possibile prevedere quando l’auto deciderà di fare i capricci, l’unica cosa che si può fare è quella di prepararsi con tutto il necessario per poter porre rimedio nella maniera più veloce ed efficiente possibile.

È stato provato che nel 46,3% dei casi, la causa di malfunzionamento del veicolo è dovuto dalla batteria dell’auto scarica o malfunzionante. Proprio per questo motivo, è consigliabile avere sempre a portata di mano un avviatore batteria auto di emergenza. Questo dispositivo ha quasi sempre delle dimensioni molto compatte e si può posizionare tranquillamente all’interno del bagagliaio o nel vano portaoggetti dell’auto. Così facendo, potrai portarlo comodamente con te durante tutti i viaggi in modo da avere le “spalle coperte” in caso di malfunzionamento della batteria di avviamento.

Ovviamente questa non è l’unica causa di un’auto in panne, seppur in percentuali nettamente inferiori, altre cause che comportano il malfunzionamento del veicolo sono: nel 16 % dei casi i problemi sono al motore (iniezione, accensione), Il 14,2 % dei casi riguardano guasti allo sterzo e ai freni, il 10 % problemi derivano dall’impianto elettrico e la restante percentuale è divisa tra problemi agli pneumatici, sistema di alimentazione e all’impianto di scarico.

advertisement

Detto questo, per limitare al minimo ogni tipo di guasto, prima di intraprendere un lungo viaggio è consigliabile effettuare un check up del proprio veicolo e verificare la presenza di determinati dispositivi. Per prima cosa controlla che ci sia il giubbotto catarifrangente, il triangolo e un kit di lampadine di scorta. Personalmente, porto sempre con me anche un kit di riparazione gomme più il classico ruotino di scorta. Per ultimo, è buona norma dotarsi di un kit di primo soccorso in caso il veicolo non ne disponga uno di serie.

Cosa fare in caso di auto in panne

Quando si rimane a piedi con l’auto, bisogna sia occuparsi del guasto meccanico ma anche garantire la sicurezza delle persone in viaggio con te. Per prima cosa è quindi necessario evitare qualsiasi situazione di pericolo sia per sé stessi che per i passeggeri. Ricordati di studiare la zona e di comportarti di conseguenza: sei in autostrada? Fai il possibile per posizionarti in una zona sicura come un autogrill o una piazzola di emergenza. Evita assolutamente di fermarti in zone con poca visibilità come, per esempio, in piena curva. Prima di scendere prenditi cura dei passeggeri, se sono presenti dei bambini fai il possibile per far sì che si posizionino in un posto sicuro in caso dovessero sopraggiungere anche altri veicoli. Ricordati di collocare il triangolo segnaletico ad almeno 100 metri dall’auto (art. 176 del codice della strada) e indossare il giubbotto catarifrangente in modo da essere ben visibili da tutti coloro che arrivano dietro di te.

Hai messo tutti al sicuro e hai segnalato il pericolo? Allora non rimane che risolvere il problema o chiamare i soccorsi per far rimuovere il veicolo. Se si tratta di un guasto facilmente risolvibile (come una foratura) non devi far altro che preparare tutto il necessario e provvedere alla riparazione. Al contrario, se si tratta di un problema impossibile da risolvere su posto, chiama il soccorso stradale che, spesso e volentieri, è compreso nell’assicurazione. Tieni comunque presente che in caso il servizio non fosse coperto dall’assicurazione, gli autisti stranieri possono chiamare il numero verde unico 800.116.800. In caso foste soci ACI potete contattare l’803.116 dall’Italia o al numero 02.66.165.116 dall’estero. Così facendo potrai richiedere assistenza in tutta Europa che, tramite la sede italiana, verrà organizzato il sistema di soccorso nel paese in cui ti trovi.