Assonautica nord Sardegna al Palma superyacht show 2022

Proseguono le attività organizzative e di promozione di Assonautica nord Sardegna.

An che quest’anno le aziende del progetto “Over Sea “ , che ha l’obiettivo di favori re l’internazionalizzazione della filiera nautica, saranno presenti al Palma SuperYacht Show 2022, in programma dal 28 aprile al 1 maggio che di fatto dà il via alla stagione nautica mediterranea.

“Auspichiamo che attraverso la partecipazione a questo nuovo evento Internazionale, le aziende coinvolte nel progetto Over Sea, crescano – sottolinea il presidente di Assonautica nord Sardegna, Giovanni Conoci – così come la filiera della nautica che merita di essere rappresentata e soprattutto promossa considerate le grandi potenzialità che è in grado di esprimere. A beneficio di tutto il nord Sardegna.”

Palma di Maiorca, è uno dei saloni nautici del settore che mira ad avvicinare il visitatore allo yachting e ad offrire tutti i servizi di cui un armatore necessita, tutti forniti da aziende competenti e di consolidata qualità.

Gli imprenditori del Progetto “Over Sea” di Assonautica che hanno aderito all’iniziativa saranno: Fabrizio Goldoni, Daniel Pinna, Nico Schiaffino, Massimiliano Schiaffino, Antonello Gadau, rispettivamente in rappresentanza di Aquatica Marina, Nautica Pinna, Marina di Stintino, Se. Ma., Asinara/Cormorano Marina, Inghirios Wellness Country Resort, Linea Grotte di Nettuno – Navisarda, Asinara Linea del Parco, La Locanda del Parco – Asinara, Hotel Ristorante Silvestrino, Gite Asinara – Blu Mare Service. Tutti parteciperanno a questo evento per promuovere i loro servizi, di sicuro competitivi nel panorama del Mediterraneo.

Il Palma Superyacht Village espone una selezione di superyacht sopra i 24 metri, destinati alla vendita ed al noleggio, oltre ad ospitare una mostra di servizi nautici a disposizione dei superyacht. La fiera riserva un’area dedicata al Refit & Repair, un settore che rappresenta numerose aziende specializzate che fanno delle Isole Baleari un vero e proprio punto di riferimento internazionale.