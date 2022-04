Associazione Atuamentu: Serata di Beneficienza

L’associazione Atuamentu, il Bflat e Raoul Moretti hanno organizzato, per mercoledì 4 maggio alle ore 19.30, una serata tra amici di musica e lettura:

un’occasione unica per stare insieme e sostenere la popolazione in difficoltà delle città maggiormente colpite dalla guerra.

Il ricavato sarà interamente devoluto per l’acquisto e l’invio di beni di prima necessità.

La serata avviene grazie al contributo gratuito degli artisti coinvolti, ai volontari e volontarie

dell’associazione Atuamentu e al prezioso supporto di: BFlat, Mamopizza, Argiolas Formaggi, Audarya ed Ente Concerti Sardegna.

Programma serata:

– ore 19:30 Aperitivo

– ore 20:00 Musica e parole

Coordinati dall’arpista Raoul Moretti, si alterneranno sul palco con varie formazioni e generi

musicali i seguenti artisti :

Alessandro Garau (percussioni),

Alessandro Muroni (voce e pianoforte),

Andrea Melis (voce poetica),

Battista Dagnino (voce e bouzuki),

Daniele Serpi (pianoforte),

Dario Pirodda (sax),

Gerardo Ferrara (voce narrante e percussioni),

Gianluca Erriu (pianoforte),

Ludovico Muroni (tromba),

Luigi Lai (fisarmonica),

Rinaldo Pinna (chitarra),

Simone Soro (violino),

Tonino Macis (chitarra).

Costo Biglietto € 20

Info & Prenotazioni

3479389791

3388530590

www.bflat.it

Note informative:

Questo evento è l’ultimo di una lunga serie di iniziative che ci ha permesso di spedire in

diverse località (Lublino, Bratislava, Rivne, Bucha, ecc), ad oggi oltre un migliaio di scatole

contenenti beni di prima necessità.

Una raccolta di aiuti iniziata dopo appena tre giorni di guerra e ancora attiva.

Grazie all’aiuto di tantissimi cittadini e di piccole aziende, attualmente, ogni dieci giorni, organizziamo un nuovo carico e in diverse occasioni siamo riusciti persino a far giungere delle pizze ai volontari che operano in quelle zone.

Così come, ormai da quasi un mese, inviamo settimanalmente un centinaio di pizze a bambini e bambine ospitati nelle strutture di Villa Tecla, Terramaini, dopolavoro Ferroviario, Flumini.

Gli aiuti alla popolazione ucraina sono parte di un’azione di solidarietà più complessa in atto ormai da anni;

che vede i volontari e volontarie dell’associazione Atuamentu impegnati nella raccolta e nella distribuzione di vestiario, alimenti, medicinali e pasti caldi a persone in difficoltà e bambini presenti nelle case famiglia.

Massimo Mameli

Presidente Associazione Atuamentu