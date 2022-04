Associazione Armieri Sardegna

Associazione Armieri Sardegna:

La categoria degli armieri è sempre stata considerata una “categoria di serie B”, nonostante paghi le tasse esattamente come tutti gli altri operatori commerciali e nonostante dietro circa 120 attività ci siano altrettante famiglie che vivono da quest’unica entrata.

Ne è testimone il fondo regionale “resisto” nel quale il nostro codice ateco 47.78.50 non veniva riconosciuto.

Fortunatamente, grazie soprattutto al partito della Lega, con la legge Omnibus il 28 ottobre 2021 è stato previsto un contributo una tantum di 7000 euro a favore degli armieri che come le altre attività commerciali hanno subito tra l’anno 2020/2021 una riduzione del fatturato a causa delle restrizioni imposte per il Covid-19.

Questi “ristori” che visto il nome dovrebbero essere più celeri, ad oggi non sono ancora arrivati. Anzi non è nemmeno stato ancora predisposto il bando per l’assegnazione. Un’assegnazione molto semplice, visto che non necessita di graduatoria perchè mirata ai soli titolari di armeria.

Oggi più che mai, con gli aumenti delle materie prime e la conseguente diminuzione delle vendite, la nostra categoria ha bisogno di ricevere nell’immediatezza il contributo previsto di 7000 euro.

Chiediamo quindi all’Assessore al Lavoro un impegno serio e reale che ci porti a fruire della suddetta somma entro il mese di aprile.

Cagliari 01/04/2022

Il Presidente