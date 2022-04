Ascensore per la casa: cos’è, quando e perchè installarlo

Spesso visto come un lusso, l’ascensore per la casa è una soluzione moderna ed efficace per dotare le abitazioni di un maggior grado di comodità di utilizzo tale da migliorare la qualità della vita all’interno delle mura domestiche.

Avere una cosa grande è il desiderio di molte persone, ma sovente non si considerano alcuni aspetti fondamentali, uno dei quali è la praticità di fruizione di questa tipologia di residenze. Normalmente, case che si articolano su più livelli hanno un’organizzazione che prevede garage o ripostigli seminterrati, zona giorno al piano terra e zona notte al primo piano, va da sé che sia necessario salire e scendere le scale diverse volte durante la giornata, talvolta anche portando oggetti più o meno pesanti. In quest’ottica un ascensore per la casa diventa uno strumento che aiuta a vivere l’ambiente domestico in modo più pratico.

Ascensore per la casa: cos’è e quali sono le sue caratteristiche

L’ascensore per la casa è un sistema elevatore adibito al trasporto delle persone, indicato per abitazioni che si sviluppano su diversi livelli, tre o quattro al massimo. Essi sfruttano la corrente elettrica per funzionare, tuttavia il loro consumo è molto basso, il che non richiede l’aumento delle potenza dell’impianto esistente. Le dimensioni e la velocità di un ascensore per la casa sono ridotte rispetto a quelle degli ascensori che si trovano comunemente negli edifici più grandi, e il loro posizionamento all’interno dell’abitazione non richiede la disponibilità di spazi troppo ampi.

Inoltre, sono previste agevolazioni fiscali per coloro che decidono di dotare la propria casa di questo strumento. Gli ascensori per la casa vengono studiati nel dettaglio anche dal punto di vista estetico, di conseguenza l’abitazione viene arricchita con un elemento che si integra con l’arredo interno, rendendolo più accattivante. Una volta che si decide di realizzare questo intervento, non resta che scegliere tra le varie proposte disponibili, come ad esempio questo tipo di ascensore.

Perchè è installarne uno?

Installare un ascensore per la casa è una decisione che può essere presa per diversi motivi:

evitare di salire e scendere le scale ripetutamente nell’arco della giornata;

poter trasportare carichi pesanti senza rischiare infortuni o cadute, oppure permettere la salita e la discesa anche a passeggini, in presenza di bambini piccoli;

aiutare persone anziane a spostarsi da un piano all’altro;

permettere alle persone con disabilità e ridotta mobilità di potersi spostare in autonomia.

Oltre a motivazioni ben precise come quelle appena citate, si può decidere di montare un ascensore per la casa anche solo per il semplice fatto di aumentare il valore della stessa, abbattendo le barriere architettoniche costituite dalle scale.

Per necessità particolari esistono ascensori con caratteristiche precise, ad esempio quelli destinati al trasporto di persone con disabilità prevedono cabine con misure adeguate al movimento di sedie a rotelle.

A prescindere dalle dimensioni della casa, della struttura e della distribuzione degli spazi interni, è possibile individuare la giusta soluzione per l’installazione di un ascensore che meglio si colloca all’interno dell’ambiente abitativo e che soddisfa determinate esigenze.