Arresto di un pescivendolo nel quartiere di San Benedetto

Il 28 aprile la Squadra Mobile dei Carabinieri di Cagliari ha provveduto all’arresto di un pescivendolo del quartiere. Seguono le dichiarazioni della Polizia di Stato di Cagliari:

“Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, i Falchi della Squadra Mobile hanno arrestato in flagranza di reato un pescivendolo, 41enne, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Da qualche giorno i poliziotti avevano messo sotto osservazione una pescheria del quartiere San Benedetto di Cagliari, all’interno della quale si era appreso si spacciasse droga.

Il blitz è scattato nel pomeriggio di ieri, proprio mentre il titolare della pescheria stava cedendo alcune dosi di hascisc ad un cliente. La droga era nascosta all’interno di un sacchetto con il pesce appena acquistato.

Durante la perquisizione della pescheria sono stati rinvenuti due pezzi di hascisc di ottima qualità per un peso totale di 70 grammi, 41 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, vari ritagli e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Sono stati sequestrati anche 3.500 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato tratto in arresto e accompagnato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, presso il proprio domicilio, in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata odierna.”

