Musica e spettacoli, “DallArenaLucio” in omaggio a Lucio Dalla

La magica cornice dell’Arena di Verona ospita una serata evento all’insegna della musica per rendere omaggio Lucio Dalla a dieci anni dalla scomparsa. Il 2 giugno 2022 l’evento “DallArenaLucio” riunirà grandi nomi della musica italiana. L’evento renderà loro omaggio con una serata in cui racconteranno al pubblico Lucio Dalla.

Tanti grandi artisti insieme per Lucio, in quella che si preannuncia una serata magica e indimenticabile. Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Ron, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, La Rappresentante di Lista, Il Volo, Gigi D’Alessio, Tosca, Pierdavide Carone, Ornella Vanoni. Il tutto si svolgerà con la partecipazione straordinaria di Fiorella Mannoia e la conduzione di Carlo Conti.

Carlo Conti e Fiorella Mannoia accompagneranno il pubblico in un percorso fatto di canzoni, racconti, aneddoti. Ogni protagonista della serata ricorderà il grande cantautore bolognese.

In un anno ricco di iniziative per ricordarlo, DallArenaLucio sarà tra gli eventi più prestigiosi del 2022. DallArenaLucio, sarà il secondo evento in omaggio a Dalla dopo quello di grande successo del 2013 a Bologna, organizzato per festeggiare idealmente il suo 70mo compleanno.

Il direttore artistico dell’Arena di Verona Gianmarco Mazzi si è dimostrato particolarmente entusiasta dell’evento.

“Ho fortemente voluto che questo evento si tenesse a Verona. Ero amico di Lucio e so quanto amasse l’Arena. Il nome dell’evento è un bellissimo omaggio per Verona e per il nostro monumento” ha dichiarato Gianmarco Mazzi.

