Andata dei quarti di Conference League, Bodo/Glimt-Roma 2-1

BODO (NORVEGIA) (ITALPRESS) – La Roma non riesce a sfatare il tabù Bodo, perdendo in rimonta per 2-1 in trasferta e complicando così il suo cammino verso le semifinali di Conference League. La prima chance è per i norvegesi e arriva al 13′, quando Saltnes calcia d’esterno dal limite trovando una leggera deviazione di Mancini, con la palla che termina sull’esterno della rete. I giallorossi costruiscono una grande chance al 37′ quando Mkhitaryan serve Abraham, che si libera alla grande del diretto marcatore ma si fa fermare poi dal portiere in uscita. Dall’angolo seguente, Pellegrini va diretto verso la porta e Haikin è costretto ad alzare sopra la traversa. Gli ospiti giocano meglio a sbloccano il match al 43′ quando Mkhitaryan serve di prima intenzione Pellegrini, che con il mancino calcia di potenza sotto la traversa infilando imparabilmente Haikin. Si va quindi al riposo sull’1-0. Al 6′ della ripresa gli scandinavi ripartono rapidamente con Koomsom, il quale va al tiro da posizione defilata ma trovando Rui Patricio attento alla parata in due tempi. Al 10′ gli scandinavi trovano il pareggio: Wembangomo va al tiro dal limite, centrando la schiena del suo compagno Saltnes con la sfera che cambia traiettoria trovando impreparato Rui Patricio, il quale interviene goffamente facendosi scivolare la palla in porta per l’1-1. Gli uomini di Mourinho si rivedono al 26′, quando Pellegrini ci prova con un bel destro dal limite che viene deviato alla grande in corner da Haikin. Quando la gara sembra indirizzata verso il pareggio, al 44′ arriva la doccia fredda per i capitolini. Pellegrino batte un piazzato dalla destra imbeccando alla perfezione Vetlesen, che insacca di testa sfruttando una deviazione di Viña dopo che la difesa avversaria lo aveva lasciato completamente solo. E’ il gol che vale la vittoria per la banda di Knutsen. Le due squadre si ritroveranno tra una settimana all’Olimpico per determinare chi staccherà il pass per le semifinali.

(ITALPRESS).