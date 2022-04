Ammonta a 4.200 miliardi il tesoretto degli italiani

AMMONTA A 4.200 MILIARDI DI EURO IL RISPARMIO DEGLI ITALIANI, A METTERLO IN EVIDENZA È ENER2CROWD.COM

«Si tratta in media di 70 mila euro pro-capite e per investirli sempre più risparmiatori guardano di buon occhio al lending crowdfunding green»

sottolineano gli analisti di Ener2Crowd.com, la prima piattaforma italiana di lending crowdfunding ambientale ed energetico.

Oggi sempre più risparmiatori guardano proprio al lending crowdfunding come all’unico possibile sbocco per i loro risparmi;

risparmi che complessivamente in Italia ammontano a 4.200 miliardi di euro, in media 70 mila euro pro-capite.

«Se anche solo il 12% di questo “tesoretto degli italiani” venisse investito nella sostenibilità ambientale ed energetica —su Ener2Crowd.com ad esempio—

ne risulterebbe una crescita del 7,2% all’anno, molto di più dell’intera economia Cinese prima del Coronavirus»

Ci guadagnerebbero tutti —le persone, le imprese e l’intera società—.

Grazie ai guadagni diretti e redistribuiti e grazie anche agli ulteriori benefici ambientali e fiscali che andrebbero a creare un sistema virtuoso di economia circolare.

«La situazione è invece difficile per chi guarda agli immobili come investimento principale.

Comparando un investimento immobiliare di taglia media con un investimento nella Green Economy è evidente come, per ottenere rendimenti degni di nota:

nel primo caso si devono avere a disposizione ingenti capitali e tenerli immobilizzati in una pericolosa trappola della liquidità che oggi sarebbe soggetta alle incertezze derivate dalla pandemia e dal conflitto in Ucraina, nonché ad un prevedibilissimo ridimensionamento dei valori di mercato»

spiega Giorgio Mottironi, chief strategy officer di Ener2Crowd nonché chief analyst del GreenVestingForum.it.

Con un investimento nella Green Economy è invece possibile guadagnare molto investendo pochissimo.

«In 3 minuti ho guadagnato 30 euro investendone appena 500»

dichiara una iscritta alla piattaforma Ener2Crowd.com.

Insomma in 3 minuti si può avere una rendita extra pari a quanto un lavoratore medio guadagna in una o due ore.

Effettivamente il tempo necessario per registrarsi e fare un investimento sulla prima ed unica piattaforma italiana di lending crowdfunding ambientale ed energetico non supera i 3 minuti e la rendita può arrivare all’8% annuo.

Cifre del tutto realistiche, non come quelle ipotizzate da molti pseudo-guru della finanza che promettono guadagni da 5 mila euro in un giorno, magari con criptovalute e leve che quasi sempre vedono prosciugati i conti dei più incauti ed inesperti investitori.

«Il nostro sogno, diventato anche la nostra missione quotidiana, è quello di creare uno strumento di partecipazione democratico al più grande mega-trend economico che la società contemporanea potrà mai conoscere:

quello basato sugli sforzi per rilanciare un futuro sostenibile a zero emissioni.

E con la nostra piattaforma oggi è possibile per tutti, anche per i piccoli o piccolissimi risparmiatori»

conclude Niccolò Sovico, ceo e co-fondatore di Ener2Crowd.com, selezionato tra i 100 giovani under-30 più influenti dalla rivista Forbes.