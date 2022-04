Alla Dance Dream di Cesenatico il ritorno di Stefano Bontempi

Torna, per la prima volta in questa stagione, alla Dance Dream il grande Stefano Bontempi, ormai storico collaboratore della scuola di Cesenatico, dagli anni novanta una delle figure di riferimento in Italia del grande musical americano.

Profeta dello stile raffinato ed elegante del leggendario Bob Fosse (è ‘docente’ di Fosse-style presso l’Accademia Internazionale di Musical di Roma), Bontempi incontrerà gli allievi della Dance Dream il prossimo 20 e 21 aprile.

Diplomato presso Accademia Nazionale di Danza Classica di Roma, Stefano Bontempi da oltre trent’anni insegue e prosegue la sua grande passione per il grande musical americano e per la coreografia.

“Cats”, “Chicago”, “Cabaret”, “Fame / Saranno Famosi”, “Kiss me Kate”, “La Cage aux folles “, “Stanno suonando la nostra canzone”, “Promesse Promesse”, “Giamburrasca”, “Profondo rosso”, “Febbre da Cavallo” e “Gypsy”, sono solo alcuni dei titoli che lo hanno visto in tour nei maggiori teatri italiani e tedeschi negli ultimi 25 anni.

Cantautore pop e menestrello del ‘vintage-pop’ al fianco del maestro Fabio Frizzi, è il coreografo ufficiale degli Oscar del Musical Italiano, prodotti da Niccolò Petitto e – da 15 anni – è coreografo e assistente personale della pluri-premiata Loretta Goggi.