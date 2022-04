Alghero: sequestrati semi e vegetali in aeroporto

Alghero, 2 aprile 2022 – Nell’ambito dei controlli volti a contrastare i traffici illeciti, i funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) di Sassari, in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale dell’aeroporto “Riviera del Corallo” di Alghero, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Alghero, hanno fermato e sottoposto a controllo un passeggero proveniente dal Bangladesh, via Roma Fiumicino, che deteneva nel bagaglio a mano un collo del peso di kg. 3,220 circa, costituito da vegetali (semi) privi di confezione ed etichetta che ne attestasse l’origine e la specie, oltre che 9 bustine e una scatoletta di alluminio del peso di kg. 1,350 contenenti vegetali, privi di etichettatura.