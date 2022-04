“In un mondo che cambia di nuovo velocemente, io penso che per l’UE sia arrivato il momento di iniziare fino in fondo le trattative per l’entrata dell’Albania nell’Unione europea”. Così Roberto Fico, presidente della Camera, a Tirana, a margine della firma del protocollo di collaborazione parlamentare fra Montecitorio e il Parlamento albanese.

