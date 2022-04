Aerei: stangata estiva, dalla Regione solo proclami

AEREI: STANGATA ESTIVA, DALLA REGIONE SOLTANTO PROCLAMI E IMMOBILISMO – LI GIOI (M5S): “IGNORATA LA RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE”

“La stagione estiva è alle porte e i prezzi dei biglietti aerei da e per la Sardegna per i non residenti continuano ad avere prezzi folli:

a nulla è servita purtroppo la richiesta di convocazione del Consiglio regionale e della Commissione trasporti avanzata dai gruppi di minoranza;

abbiamo chiesto venisse fissato un tetto massimo al costo dei biglietti, inaccessibili attualmente per qualsiasi famiglia con reddito medio”.

“La Sardegna –

osserva Roberto Li Gioi – è diventata una meta per soli ricchi e a fotografare questa situazione disarmante sono i numeri:

oggi, 27 aprile, il volo Volotea Roma-Cagliari ma anche quello Roma – Olbia, con andata il 10 agosto e ritorno il 20 agosto, ha già il prezzo esorbitante di 676 euro per entrambe le destinazioni.

Mentre con Ita il prezzo è di 444 per Olbia e di 369 euro per Cagliari .

Costi insostenibili se supponiamo che a programmare le vacanze sia una famiglia di quattro persone”.

“Il 13 aprile scorso –

ricorda il consigliere del M5s – ho presentato una richiesta formale di convocazione del Consiglio regionale e una di convocazione della Commissione Trasporti chiedendo l’audizione dell’assessore Giorgio Todde per affrontare questa tematica urgente.

Tuttavia, trascorsi i dieci giorni previsti dal regolamento regionale, non è stata calendarizzata alcuna seduta”.

Questa la denuncia del consigliere regionale del M5s Roberto Li Gioi, vice presidente della Commissione Trasporti;

alla luce dell’immobilismo dimostrato dalla Regione in merito al caro tariffe del trasporto aereo.

“La discriminazione tra residenti e non residenti in Sardegna è evidente.

Quante famiglie opteranno per mete più economiche oppure allo stesso prezzo sceglieranno di andare a New York?

Oggi gli emigrati sardi hanno scritto una lettera ai parlamentari, ai consiglieri regionali e ai sindaci della nostra isola per denunciare le assurde speculazioni di mercato in atto che penalizzano chi deve muoversi per bisogno, per lavoro o semplicemente per svago.

Per gli emigrati sardi è inconcepibile che le compagnie tengano di fatto in ostaggio gli abitanti e l’economia dell’isola”.