L’equivalente di 17 bottiglie di plastica per realizzare il primo modello di personal computer sostenibile. Così Acer accelera nella sua strategia green, basata anche sulle rinnovabili e sul risparmio energetico. Ne parla in un’intervista all’Italpress Diego Cavallari, Country Manager dell’azienda per l’Italia.

