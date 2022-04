Il Festival Transistor giunge alla sua VI edizione e fa tappa Bologna

Si è aperta in modo inconsueto, fuori dai confini regionali, la VI edizione di TRANSISTOR, il festival che Cada Die Teatro, sotto la direzione artistica di Mauro Mou, dedica alle Nuove generazioni e ai nuovi linguaggi, cercando ogni anno di sviluppare un tema legato all’adolescenza, ai valori della cultura, dell’arte, della condivisione, al rispetto dei luoghi, dell’ambiente. Per dare il via alla prima parte dell’edizione targata 2022 – il festival si articolerà poi pienamente fra settembre e dicembre prossimi – i Cuori di Panna Smontata, i giovani allievi-attori della Scuola di Arti Sceniche La Vetreria, sono in tour in Emilia Romagna (non è casuale il sottotitolo “On/Off – Ciclo Teatro Mobile di Comunità”). Dopo la presentazione a Bologna, al Teatro Testoni Ragazzi – La Baracca, di SPORCHI DI POLVERE, azione scenica liberamente ispirata all’Antigone di Sofocle, diretta da Mauro Mou, i Cuori di Panna Smontata partecipano domani, domenica 1 maggio, nell’arco di tutta la giornata, al CANTAMAGGIO 2022 – Canto Con-Tatto, Rimanere abbracciati, a non dirsi niente, a sentire tutto, un progetto internazionale di canto teatrale per 60 giovani, ospitato al Magazzino Verde nel Parco delle Mondine di Medicina (BO).

Cantamaggio è un grande laboratorio teatrale residenziale organizzato da La Baracca – Testoni Ragazzi, che ogni anno riunisce a Medicina un folto gruppo di giovani, fra i 14 e i 30 anni, provenienti da diverse parti d’Italia e d’Europa. Un laboratorio per riflettere su temi di rilevanza sociale, per conoscere frammenti di passato e presente e raccontarli attraverso diversi linguaggi artistici. Un percorso guidato da registi, attori e coreografi, che permette ai ragazzi di arrivare alla creazione di una performance teatrale collettiva.

L’iniziativa si svolge con il contributo dell’Assessorato delle Politiche Sociali del Comune di Cagliari.

Domani (domenica 1 maggio) sarà in scena in Emilia anche PESTICIDIO. Lo spettacolo, scritto da Pierpaolo Piludu e Andrea Serra con la collaborazione alla drammaturgia e la regia di Alessandro Mascia, sarà rappresentato a Valsamoggia (BO) nel Castello di Serravalle, alle 15.30, nell’ambito della rassegna Feste d’altri tempi 2022, organizzata dal Teatro delle Ariette. Il racconto di una famiglia di agricoltori, orgogliosa della propria azienda ecosostenibile, che cerca di contrastare una grande impresa che vuole acquistare a tutti i costi anche i loro terreni per realizzare coltivazioni intensive ad alto uso di pesticidi. A seguire verrà proiettato un estratto del documentario “Dagli scarti nascon tesori”, di Alessandro Mascia e Pierpaolo Piludu.