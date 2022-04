366^ Festa di Sant’Efisio “Fedeli alla promessa, uniti nella tradizione”

Le parole sono del sindaco Paolo Truzzu che stamani ha chiamato a raccolta i giornalisti al Palazzo Civico di via Roma 145. “Quest’anno si ritornerà alla partecipazione popolare”, decisamente più ampia rispetto a quella del 2020 e 2021. Per i dettagli e il calendario degli eventi in programma per la Festa occorrerà però attendere la settimana ventura. “Tutto dipenderà dagli esiti della riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, che vedrà coinvolti tutti i sindaci interessati, il prefetto, il questore e l’arcivescovo”.

“Siamo impegnati al massimo per recuperare il tempo perduto”, ha spiegato il primo cittadino ricordando che “le decisioni a livello centrale in merito alle manifestazioni pubbliche sono giunte soltanto in queste ultime giornate” e ringraziando tutti coloro i quali sono impegnati per la buona riuscita dell’evento.

Oltre al presidente del Consiglio comunale, Edoardo Tocco, al responsabile dell’area Suape, Mercati, Attività produttive e Turismo, Alessandro Cossa, al presidente dell’Arciconfraternita di Sant’Efisio, Andrea Loi, all’incontro con la stampa di oggi, giovedì 14 aprile 2022, anche l’assessore Alessandro Sorgia.

“Per la 366^ Festa – ha potuto anticipare il titolare del Turismo – Sant’Efisio sarà scortato dalla pattuglia a cavallo dell’Esercito Italiano. Indosserà l’uniforme storica del disciolto Reggimento Cavalleggeri di Sardegna e sarà costituita da cinque binomi di cavalieri e cavalli del Centro Ippico Militare Comando Sardegna, appartenenti alla Cavalleria, una delle sei armi che costituiscono l’EI, unitamente alla Fanteria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni, Trasporti e Materiali”.