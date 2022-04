30enne di Taranto denunciata per truffa ai danni di un disoccupato 22enne

Ieri a Cagliari, i carabinieri della Stazione di Villanova, al termine di una serie di accertamenti posti in essere a seguito della querela presentata il 26 novembre scorso da un 22enne residente a Sestu, disoccupato, incensurato, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per truffa aggravata, una trentenne di Taranto, disoccupata con precedenti analoghe denunce a carico.

La donna nel mese di novembre 2021, aveva fornito al denunciante la disponibilità di un appartamento da cedere in locazione a Cagliari in via Tiziano, facendosi versare da quest’ultimo, interessato all’annuncio, tramite pagamento elettronico la somma di €800.

NESSUNO PUÒ ESSERE CONSIDERATO COLPEVOLE SINO ALLA PRONUNCIA DELLA SENTENZA DEFINITIVA IN RELAZIONE AL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA.