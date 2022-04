25 Aprile, Mura (Pd): pensiero ad Ucraina libera da invasore

“Il 25 aprile di quest’anno il pensiero prevalente sugli altri è dedicato all’Ucraina libera dall’invasore”.

Lo ha detto oggi a Cagliari la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura, partecipando alle celebrazioni che si sono tenute nella ricorrenza del 25 Aprile, anniversario della Liberazione.

“Perché il 25 Aprile è il compleanno della democrazia italiana ma il movimento della Resistenza e della Liberazione è stato un fatto morale e politico di livello europeo, da cui è germogliata l’idea di un’Europa di pace.

So che molti hanno condiviso con me questo stato d’animo

E quell’idea dobbiamo difendere quando viene attaccata, altrimenti con gli ideali perderemo anche le conquiste civili e sociali strappate da chi ha sacrificato la vita per i valori. Per me Resistenza è stare sempre dalla parte degli aggrediti che combattono per la libertà”.