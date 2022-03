ZampeSarde: adottabile la cagnetta Tina, ospite del rifugio di Ghilarza

Tina è una cagnolina di circa 10 anni, buona e dolce, è diventata cieca e vorrebbe essere adottata per passare gli ultimi anni di vita in una casa al calduccio.

Al rifugio per cani “I Miei Amici” di Ghilarza è possibile adottare Tina, una cagnolina cieca abbandonata e salvata dai volontari di ZampeSarde.

Tina è adottabile in Sardegna ma si accettano proposte anche dall’Italia.

La cagnolina Tina è una meticcia di taglia media, di circa 10 anni, sterilizzata, che si trova in rifugio da almeno 8 anni. Non é mai stata chiesta in adozione, è diventata cieca – ha una cataratta importantissima a tutti e due gli occhi – ed é estremamente buona e dolce.

“Ci piacerebbe moltissimo potesse passare la sua vecchiaia in una casa al calduccio” – dicono i volontari. “L’abbiamo recuperata e salvata dopo diverse segnalazioni, ci siamo recati nei luoghi dove si aggirava in cerca di cibo e siamo riusciti a prenderla e portarla al rifugio. Aveva diversi morsi sul corpo, segno che è stata aggredita da altri cani randagi probabilmente. Non mostra alcuna difficoltà con altri cani ed è di indole affettuosa e molto dolce. Si trova in Sardegna ma è adottabile anche al nord Italia ma solo a famiglie disponibili ad accogliere un cane cieco in casa e preferibilmente con esperienza.

advertisement

Verrà affidata previ controlli e firma modulo di adozione.

INFO

Per chi fosse interessato ecco le informazioni per contattare il rifugio tramite il sito ZampeSarde , dove è possibile compilare il modulo di preadozione online e portarsi a casa questa bellissima cagnolina:

per email scrivere ad adozioni@zampesarde.it. ; il contatto per il nord Italia è 348/4968439 ( no sms); quello per la Sardegna è il 393/9515573, il numero di telefono di Flavia, che potete contattare dalle ore 15 o su Whatsapp.

L’ associazione “I Miei Amici” OdV

“I Miei Amici” è un’ associazione animalista nata nel 1998 con sede a Ghilarza, provincia di Oristano, dove si trova il Rifugio “ZampeSarde”, che accoglie cani abbandonati sul territorio. I volontari svolgono attività di custodia, mantenimento, cure e promozione degli affidi dei cani randagi recuperati.

Se non si ha la possibilità di ospitare l’animale in casa è comunque possibile sostenere il rifugio impegnandosi nell’adozione a distanza di un cane a partire da 25 euro al mese.

Si raccoglie anche vario materiale utile per il rifugio: coperte, lenzuola ed asciugamani puliti; guinzagli, collari e pettorine; cibo umido e secco sia per cuccioli che per adulti( soprattutto l’umido, in paté, utile per gli ospiti debilitati); ma anche cibo specifico per patologie sia secco che umido ( diete); farmaci ( antiparassitari, antibiotici, sverminanti, integratori generici, colliri e gocce auricolari).

La responsabile della struttura è Flavia Carta, presidente dell’ Associazione ” I Miei Amici Odv”, che dedica tuttora ogni singolo momento della sua giornata agli ospiti del rifugio.

Gloria Cadeddu