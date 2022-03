XGolf Challenge, tra torneo di golf e tour della città

Fuori dai circoli e adatto a chiunque. Non occorre esser golfista per partecipare all’originale Caroli Hotels XGolf Challenge, il torneo di golf in strada giunto alla terza edizione, che si svolgerà a Gallipoli domenica 20 marzo.

Rientra nel calendario annuale di appuntamenti SVieni a Gallipoli 2022 ed è un gioco in grado di far vivere con gioia spazi vecchi e nuovi della città, un’occasione di divertimento e coinvolgimento per grandi e piccoli, senza limiti di età, liberi da vincoli e confini. Prenderne parte significa mettersi alla prova, superare ostacoli e raggiungere obiettivi sfruttando la propria abilità, ma anche vivere a fondo il territorio, scoprirne le recondite meraviglie, esplorando i percorsi più nascosti, come i vicoli e le corti del borgo antico di Gallipoli.

Tra gara e tour della città

Si segue un percorso tracciato con 9 buche disseminate per la città bella da raggiungere con la pallina, alternando momenti di sport e spettacolo, di degustazione e pausa caffè, sempre nell’ottica della condivisione e della curiosità. La “gara” si gioca, seguendo un itinerario tra bar, ristoranti e hotel della città nuova e monumenti e luoghi naturali di Gallipoli vecchia. Il filo “virtuale” che lega i suoi praticanti è dato dalla voglia di sperimentare, di cimentarsi in qualcosa di originale, ma alla portata di tutti.

Si gioca con qualsiasi mazza, non esiste un dress code, si utilizzano palline di XGolf (si legge cross golf) biodegradabili, che danno la stessa sensazione al tatto, un buon feeling sulla testa del ferro nel tiro, ma non fanno male in caso di contatto. Il XGolf Club è allestito nel Bellavista Club di Gallipoli.

advertisement

Principali regole del gioco XGolf

XGolf è un gioco.

XGolf si basa sul rispetto: dello spazio nel quale si gioca, delle persone presenti e degli altri giocatori.

C’è un direttore di gara ma non un arbitro. Ogni giocatore segna il suo proprio punteggio.

Il primo obiettivo è colpire la palla.

Lo step successivo è mettere la palla in buca con il minor numero di colpi (6 a disposizione, 7 con penalità).

XGolf si gioca esclusivamente con palle ufficiali di cross golf, ma con qualsiasi club.

L’uso di un tappetino non è obbligatorio ma fortemente consigliato (provare per capire).

La palla può colpire qualsiasi ostacolo (pallina sempre in gioco).

I limiti del campo sono la proprietà privata (non entrare a casa della gente per esempio) e gli ostacoli che rendono impossibili il colpo (palla ferma sotto una macchina, dentro una fontana). In quel caso la palla va rimpiazzata e il giocatore ha un colpo di penalità.

Siete autorizzati a cercare una palla per 2 minuti trascorsi i quali, se non trovata o identificata è persa.

Iscrizioni libere e gratuite. Per info tel. 3494995220 oppure 0833261831; mail: eventi@carolihotels.it