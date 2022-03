Storia di un conflitto: incontro di approfondimento sulla guerra in Ucraina

Lunedì 7 marzo il webinar organizzato da Acli e Fondazione di Sardegna. L'incontro si terrà a partire dalla 17.30 nella sede della Fondazione in via San Salvatore da Horta 2. Accesso in presenza solo con Green Pass. L'appuntamento sarà trasmesso anche in streaming sui canali social delle Acli di Cagliari.

Dalle braci di un conflitto limitato in corso da oltre otto anni, in poche ore, è divampato un incendio. La guerra è di nuovo in Europa. Un evento traumatico che rischia di compromettere la pacifica convivenza dei popoli europei costruita con fatica dalla fine della Seconda guerra mondiale e poi dalla caduta del Muro di Berlino.

Le Acli provinciali di Cagliari assieme alla Fondazione di Sardegna organizzano un momento di riflessione sul conflitto in corso in Ucraina. Attraverso gli interventi Gianluca Scroccu, Professore associato di storia contemporanea all’Università di Cagliari, di Antonello Cabras, Presidente della Fondazione di Sardegna ed ex Presidente della delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della Nato, e di Volodymir Stepanyuk, Presidente organizzazione cittadini immigrati, si affronteranno i temi delle cause della guerra e delle sue conseguenze a breve e lungo termine.

“In questo momento è importante cercare di comprendere le ragioni della guerra e cercare di ipotizzare i possibili scenari non soltanto per programmare azioni efficaci di supporto alle popolazioni colpite – dice Giacomo Carta, presidente delle Acli Provinciali di Cagliari e moderatore dell’incontro –, ma, vista le facilitazioni delle procedure di ingresso dei profughi decise dall’Unione Europea, anche per essere pronti per accogliere coloro che fuggono dal conflitto e cercano riparo nel nostro paese”.

Per prendere parte all’evento in presenza è necessario esibire il Green Pass. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Facebook delle Acli di Cagliari. Per richiedere informazioni, è possibile inviare una e-mail con i propri dati alla segreteria organizzativa, all’indirizzo di posta elettronica acliprovincialicagliari@gmail.com o chiamare al numero 07043039.