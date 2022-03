Volontariato: presentato oggi il Centro Servizi ODV

In una sala temporaneamente adibita alla raccolta di indumenti da consegnare ai profughi provenienti dall’Ucraina («Anche questa, in fondo, fa parte delle tante attività svolte dalle nostre associazioni», ha detto la presidente Coi), è stata presentata la base associativa, che comprende l’Assemblea dei soci composta da 10 Organizzazioni di volontariato (Odv) e 5 Associazioni di promozione sociale (Aps), il Consiglio direttivo, l’Organo di controllo collegiale, il Consiglio dei garanti e le Conferenze territoriali.

Questa mattina, nella sede provvisoria di via Roma 173, a Cagliari, è stato presentato il Centro Servizi Sardegna Odv , che nel novembre 2021 ha ricevuto il riconoscimento e l’accreditamento decretato dall’Organismo nazionale di controllo e che dal 1° gennaio 2022 ha in affidamento la gestione del Centro di servizio per il volontariato Sardegna .

«Sette sono Enti del Terzo settore, otto sono reti regionali che fanno capo a importanti reti nazionali consolidate in tutto il territorio italiano», ha sottolineato Coi. «Molte scelte rendono particolare il Centro Servizi Sardegna Odv: la sede legale ed amministrativa si trova a Oristano, perché vogliamo indicare il valore delle periferie, che in Sardegna sono molto vaste. Inoltre, abbiamo previsto sedi negli storici capoluoghi di provincia, con un ruolo particolare per quella di Cagliari. Il territorio sarà presidiato per zone omogenee, quelle storiche della cultura popolare. Attiveremo sportelli di prossimità e Consigli di zona. La struttura avrà un direttore generale e tre specialisti delle macroaree del CSS, i quali saranno supportati da un gruppo di dipendenti che faranno il front office e daranno le prime risposte alle esigenze delle Associazioni. Abbiamo applicato la clausola sociale e assunto le tre dipendenti licenziate, per cessata attività, dal precedente gestore».

Coi ha poi sottolineato che «non siamo un organismo di rappresentanza, un sindacato o una associazione di categoria. I servizi saranno a disposizione di soci e non soci. Partiamo da una base molto ampia e significativa ma speriamo di allargarla ulteriormente a quanti vorranno avvalersi dei nostri servizi di consulenza, anche in virtù della collaborazione con il CSV-Net, la rete che permette a tutti i CSV italiani di avere accesso a una serie di programmi e piattaforme comuni. Il nostro obiettivo principale è quello di garantire la più efficace ed efficiente attività di supporto tecnico, formativo e informativo, per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti di Terzo settore».