Vivicittà Cagliari 2022: “La Corsa per la Pace”

VIVICITTA’ LA CORSA PER LA PACE

Vivicittà Cagliari 2022, si corre domenica 3 aprile

“La Corsa per la Pace”

Vivicittà 2022 a Cagliari:

il Comitato Territoriale di Cagliari della U.I.S.P. (Unione Italiana Sport per Tutti),

APS,

e la Struttura di Attività Atletica Leggera

con il patrocinio del Comune di Cagliari:

organizza per domenica 3 aprile 2022, con partenza alle ore 9.30 dalla piazza Garibaldi a Cagliari, la 37^ edizione di Vivicittà, la corsa per la pace.

Manifestazione podistica internazionale a carattere competitivo sulla distanza di 10 chilometri a cui sarà affiancata una passeggiata ludico motoria di 3.3 chilometri.

PROGRAMMA EVENTO VIVICITTA’

Orari:

8:00 Ritrovo nella piazza Garibaldi a Cagliari;

9:00 Chiusura segreteria e concentramento atleti nell’area di partenza;

9:30 Partenza della 37^ edizione della Vivicittà (corsa competitiva 10Km e passeggiata ludico motoria di 3.3Km) in contemporanea in tutte le città partecipanti tramite il segnale dato dalla trasmissione radio RAI GR1;

11.00 Premiazioni nella piazza Garibaldi;

12.00 Termine della manifestazione.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla 37^ edizione di Vivicittà, corsa competitiva di 10 chilometri, tutti gli atleti che abbiano compiuto il 16° anno di età:

italiani e stranieri residenti, regolarmente tesserati alla UISP o a società affiliate alla UISP o alla Fidal (in base alla convenzione in essere) o tesserati per altri Enti di Promozione Sportiva in convenzione con la FIDAL (sezione atletica leggera) o possessori di Runcard per l’anno 2022 ed in regola con la certificazione medica di idoneità all’attività sportiva agonistica per la pratica dell’atletica leggera alla data del 3 aprile 2022;

italiani e stranieri residenti, non tesserati, in possesso di certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica valido alla data del 03/04/2022 per la pratica dell’atletica leggera, tesserandosi individualmente per la UISP di Cagliari al costo di 10,00 euro (il tesseramento può essere effettuato presso la sede della UISP a Cagliari in viale Trieste 69 dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00, telefono 328.6415477)

Possono partecipare alla passeggiata ludico motoria di 3.3 chilometri circa, senza alcun limite di età, tutti i cittadini che siano in buone condizioni fisiche e di salute e come da delibera del Consiglio Nazionale UISP del 15 maggio 2021, relativa alle “Norme Tutela Sanitaria”, punto 2b, per i partecipanti non tesserati, non è necessario acquisire il certificato medico sportivo.

Al momento dell’iscrizione è prevista una presa di assunzione di responsabilità e dichiarazione liberatoria per il comitato organizzatore a tutela dell’integrità fisica del partecipante.

I minori di anni 18 potranno partecipare sotto la tutela di un maggiorenne.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione alla 37^ edizione di Vivicittà è fissata in:

15,00 euro: individuale corsa competitiva di 10 Km, chiusura iscrizioni ore 19.00 di venerdì 01/04/2022

12,00 euro: cumulativa con bonifico unico da parte di società con minimo 15 iscritti da presentare su apposita scheda a firma di un dirigente, chiusura iscrizioni ore 19.00 di venerdì 01/04/2022

10,00 euro: passeggiata ludico motoria di 3,3 Km, chiusura iscrizioni ore 9.00 di domenica 03/04/2022

Un euro della quota di partecipazione verrà destinato ad iniziative solidali che verranno comunicate prima dello svolgimento dell’evento, appena definite

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione include:

pettorale di gara;

presidio e messa in sicurezza del percorso di gara;

noleggio del chip di cronometraggio, con rilevamento del Real Time e di vari intertempi a cura di TDS (Timing Data Service); solo corsa competitiva di 10 Km

assicurazione infortuni e RCT UnipolSai e assistenza medica;

ristori lungo il percorso ed all’arrivo

Regolamento in formato pdf >> scarica il regolamento dell’edizione 2022:

Regolamento 2022.pdf (uisp.it)

INFORMAZIONI

UISP Comitato Territoriale di Cagliari

Viale Trieste 69 – 09123 Cagliari

Tel. 328 641 5477

E-mail grandieventi@uispcagliari.it

Sito Internet www.uisp.it/cagliariwww.uisp.it/cagliari

La manifestazione si svolge in contemporanea in oltre 60 città in Italia e nel mondo con partenza unica in contemporanea data attraverso i microfoni radio di RAI GR1.

Per uniformare i risultati delle varie gare vengono calcolati e attribuiti ai percorsi delle diverse città dei coefficienti di compensazione (positivi o negativi) in relazione al profilo altimetrico.

Verrà quindi stilata una classifica nazionale maschile e femminile, unica a tempi compensati.

Vivicittà: per l’ambiente, per la pace, per il dialogo. L’iniziativa, simbolo dell’Uisp, è la corsa di tutti e per tutti, caratterizzata da un forte impegno sociale, civile e ambientale.

Solidarietà e socialità, sono queste le parole d’ordine che accompagneranno l’edizione 2022 delle manifestazioni nazionali Uisp.

Un ritorno al movimento condiviso, al divertimento e allo scambio, dopo due anni di sospensione dovuti all’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus.

Vivicittà è partita nel 1983 e da allora non si è più fermata.

La “corsa più grande del mondo” continua ad essere la grande protagonista dello sport per tutti, abbracciando in un’unica, originale formula, atleti professionisti e sportivi della domenica con la competitiva di 21,097 e 12 km oltre alla passeggiata ludico motoria in tante città italiane ed estere, partenza per tutti allo stesso orario, unica classifica in base ai tempi compensati.

E ogni anno, un tema per cui battersi: la pace, i diritti umani, il rispetto ambientale, l’uguaglianza sociale, la solidarietà tra i popoli.

Perché la libertà (di correre) non sia un privilegio di pochi.