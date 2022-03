Vela: a Gallipoli il Trofeo Caroli Hotels Tridente 16′

Si disputerà il 19 e il 20 marzo prossimi, il Trofeo Caroli Hotels Tridente 16′. L’evento, che si svolgerà nello specchio d’acqua antistante l’Ecoresort Le Sirenè Caroli Hotels a Gallipoli, è organizzato dal Club Velico Ecoresort Le Sirenè in collaborazione con Circolo della Vela Gallipoli, LNI Sezione di Gallipoli, I.I.S.S. Vespucci di Gallipoli e Local’s Crew Salento A.S.D.

La regata è aperta a tutte le barche della classe Tridente 16′

Requisito fondamentale è che barche siano essere in regola con il tesseramento FIV. E’ previsto un massimo di sei prove e potranno essere disputate al massimo tre prove al giorno.

Programma

Sabato 19 marzo alle 9:00 l’arrivo degli equipaggi, cui seguiranno l’apertura della segreteria e il perfezionamento delle iscrizioni; alle 11:00 skipper meeting; alle 12:00 segnale di avviso prima prova; alle 17:00 conclusione operazioni a mare. L’orario di avviso della prima prova prevista domenica 20 marzo sarà pubblicato sull’ Albo dei Comunicati entro le 20:00 del giorno precedente. Alle 15:00 conclusione delle operazioni a mare e alle 16:30 ci sarà la cerimonia di premiazione.

Il Tridente 16′, di facile conduzione, sicuro, spazioso, robusto e performante, è un’imbarcazione a vela di 5 metri in vetroresina appartenente alla categoria delle “derive collettive” carrellabili con appendici (deriva e timone) mobili, quindi utilizzabile da riva. Nata per le scuole vela, per la famiglia e per l’attività velica ludioc-sportiva, è oggi una delle derive più diffuse nei circoli velici e nei villaggi vacanza. I concorrenti soggiorneranno nell’Ecoresort Le Sirenè, a pochi passi dal mare, una peculiarità che rappresenta un plus a tutte le organizzazioni di eventi sportivi legati al mare.

Caroli Hotels s’impegna costantemente nella promozione del territorio. Con SVieni a Gallipoli organizza un fitto calendario annuale di eventi in tutto il Salento, che spaziano dallo sport all’arte, dalla gastronomia alla cultura, dal benessere alla spiritualità. Innovazione e dinamismo, servizi efficienti e accoglienza tagliata su misura, con particolare attenzione alle esigenze della famiglia. Certificati Ecolabel EU, nei Caroli Hotels si utilizzano le tecnologie più innovative legate al campo delle energie alternative rinnovabili e materiali a basso impatto ambientale.