Un punto raccolta beni prima necessità a sostegno popolazione ucraina

Un punto di raccolta di beni di prima necessità per sostenere la popolazione ucraina è stato attivato a Quartu Sant’Elena dall’associazione ARCOIRIS ODV, in collegamento della raccolta organizzata dalla associazione OCI (Organizzazione Cittadini Immigrati), Chiesa Cattolica Santa Sofia (Roma), Ambasciata Ucraina di Roma – Croce Rossa e Caritas in Ucraina.

Il fabbisogno prioritario è limitato a medicinali e cibo non deperibile (non in confezioni di vetro). No abbigliamento.

I beni potranno essere consegnati presso la sede di ARCOIRIS ODV in via Genova 38/A dal lunedì al venerdì orario 9-13 e 16-18.