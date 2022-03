Ugl Salute Caserta. Laudisio a ruota libera: “Nostra proposta seria, sfidanti indietreggiano. Politici ? Si dimostrano pavidi”

La procedura che in Ugl porta all’attivazione di un’azione legale contro un datore di lavoro fa seguito ad una road map di verifiche e passaggi sostanziali, a valle dei quali difficilmente prestiamo il fianco ad una sconfitta.

Ci muoviamo in questa direzione poiché teniamo alle sorti dei lavoratori, rispettiamo la professionalità dei legali convenzionati ai quali non affidiamo cause d’ufficio tanto per far girare l’economia e cerchiamo accordi capaci di fare sintesi delle diverse esigenze. E’ quanto comunica la Ugl Salute di Caserta con una nota affidata questo pomeriggio agli organi di stampa. “Comprendiamo che in tribunale si può anche perdere” ha argomentato la Segretaria provinciale Laudisio “ma è opportuno suggerire a tutti un modus operandi più equilibrato: palesare a coloro che hanno conferito mandato le sorti delle sentenze avverse e liberarli dal legame economico con l’avvocato che è uscito sconfitto. Un sindacato senza paura accetta la sfida e se ritiene le sue battaglie sacrosante non teme emorragie”.

Infine un affondo alla politica locale: “Troppi attori del territorio stanno dimostrando il più grande disinteresse per le sorti di uno dei simboli della città, non si può parlare di sanità a giorni alterni, oppure in campagna elettorale, l’utenza ed i lavoratori presto o tardi si trasformano in elettori”.